自由廣場》（鏗鏘集）戰爭與和平

◎ 李敏勇

戰爭與和平是相對相反的字詞，大家熟悉俄羅斯作家托爾斯泰巨著《戰爭與和平》。托爾斯泰在他的莊園，一小片草地的墓園沒有墓碑，只有一小叢灌木植裁。草坪上常有訪者禮敬的紅玫瑰，成為瞻仰的印記。彷彿俄羅斯的光影，悲喜交集文化的形色。

俄羅斯的共產革命是歐洲近代兩種政治思潮：自由資本主義和共產社會主義。兩者之間的左翼典型，原本標榜的是公平、福祉、進步，但在政治權力無法脫離極權導向另一種恐怖主義。蘇聯解體、東歐自由化，標示紅藍白三色旗的俄羅斯，普廷帶領的國家仍然懷有帝國強權之夢，入侵烏克蘭正是夢魘的投影。

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發動戰爭常是獨裁者的政治作為，戰爭引發的緊急狀況，讓獨裁者擁有更不受制約的政治權力。「統治者的好戰基於野心、貪婪、愛慕榮耀、甚至是為了轉移國內危機之注意焦點、維持其人民停希於臣服之命運⋯等因素所致。」法國社會學者布圖爾（G.Bouthoul）這樣說。

普廷幾乎挾持著他的國民與國家，與文明世界相對。他將俄羅斯帶向不可知的未來，既拖累經濟，也汙名化國家形象。正重覆納粹德國希特勒的覆轍。不管向右或向左，極端政治或極權政治都不足取。托爾斯泰的亡靈不知作何是觀？

戰爭的歷史幾乎等同人類的歷史，但前近代和近現代，野蠻、文明有別，反戰、追求和平的思想形成。相對於聯合國組織的形式，跨越國界的和平運動成為人類良心的彰顯，常出於公民社會的良心。

和平的口號出自強權國家，出自侵略戰爭發動國家，是令人尊敬的；若出於被侵略國家，則顯得偽善。出於保衛自己的國民、國家，尤其是民主、自由國家，抵抗是必要的。台灣從來不是強權國家，也沒有擴張意識，面對中國的併吞野心，反戰口號充滿偽善性。

俄羅斯入侵烏克蘭，俄羅斯人民若有反戰聲音，是高貴的。相對的，烏克蘭人民若有反戰聲音，會是偽善。中國頻頻對台灣放言武力侵犯，若中國內部有反戰聲音，是高貴的；反之，若台灣內部奢談反戰，特別是政治人物，不只偽善，也別有居心。

二戰後，聯合國的成立是為謀求世界和平，安全理事會五個常任理事國，中、俄兩國已經從同盟國陣營轉向另一種軸心國家。不到百年的歷史，世界在冷戰長時期後，又在熱戰邊緣，戰爭的陰影常在。人類的歷史在人數的好惡施為發展，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭顯強權之患、世界之惡。

（作者是詩人）

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