自由廣場》（林保華專欄）不要忽略小事 隱藏國安

本來想談談其他議題，但是昨天又看到停電事件，在台南仁德區保華路一帶，我就忍不住要說幾句。停電是因「疑外物勾斷高壓線」，沒有說明是什麼外物，又怎麼會勾斷的，因此很難置評。然而這以前高雄連續發生多次停電事件，報導是老鼠或飛鳥撞上的，因為沒有具體細節，也不知道這些外物何以會「飛蛾撲火」，自尋死路。

小時候喜歡看福爾摩斯探案，到中國喜歡看中國與蘇聯的反特小說，來台灣後又看了一些日本的推理小說，加上懸疑電影，因此我看問題的思路不會是靜止的，在結論出來以前我先試試找出結論。在這個變幻莫測的動盪年代，我們更需要想像力。當然我不會對任何事件輕率下定論，但是會抱著懷疑的態度在相當一段時間內觀察其發展變化。

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如果只是一次外物撞擊，那是偶然事件，如果連續發生撞擊發電的相關「機關」而導致停電，我就會懷疑這些外物的後面有沒有人在操控，把死老鼠、死飛鳥丟向相關機關造成自己「撞死」的假象。法醫不會去驗老鼠或飛鳥的大體，一般的調查人員也樂得快快結案交差，肇事者就會覺得有機可趁連續做案。

華視的跑馬燈出狀況如果是一次，也可能是偶然事件；然而連續三次還是讓我奇怪。在發生「誤植」共軍侵台的新聞後，立即又出現「總統」蘇貞昌，在這敏感時刻出現，可笑嗎？

遇到這種事件，執政黨好像無可奈何；在野黨則要董座、總座下台。糾纏人事而忽視調查。高層當然有責任，如果是技術事故，那是管理問題；如果是共諜破壞，也是因為高層缺乏敵情觀念，但是這些不是用簡單的辭職可以解決的。否則十個董座上台也得有十個下台。只能滿足不同政黨或派系「輪流執政」的利益均霑，卻解決不了對國家、社會造成的損害。

不要說長期在中國工作的台商、台幹，在武肺疫情爆發前，每年去中國旅遊的台灣人就有數百萬人次，其中還有一些是屬於「免費招待」的。只要這些人中有百分之一被中共諜報部門收買，人數就有數萬人，他們散佈在各個行業、各個階層；還有以舔共為生的某些政黨人士。「養兵千日，用在一時」，在出現某種需要時，就會動用某方面的人士來達到中共的政治目的。中共不會讓你吃免費午餐的。習近平在四面楚歌時，更需要把焦點外移。

執政黨在掌管政府部門與國營事業時，相關官員除了管好業務，還須認清台灣的處境是半戰爭狀態，凡事就須「多個心眼」。台灣民眾與國營事業的員工都很努力，我們才有在台灣生活的幸福感，然而大家平時也需要多個心眼，協助政府部門做好防諜工作，維護我們的安穩生活。面對防疫出現的許多我們還在摸索解決的新問題，我們更要相忍為國，防止中共同路人有意製造的混亂。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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