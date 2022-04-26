自由廣場》對抗Omicron大流行的三大法寶

◎ 金傳春、陳世英、楊崑德、張科

天花的全球根絕與我國的Ｂ型肝炎防治降低肝癌發生率全賴「偵測圍剿」與「優勢的長效性疫苗」兩大公共衛生防疫策略；臺灣南部自二○一六年的登革熱防治成功，也是徹底執行「偵測圍剿」。

武肺疫苗已確認能減少重症與致死率，但在疫苗接種者的突破性感染，顯示其無法抵擋人際間傳播，加上Omicron變異病毒可感染多種細胞，如此高傳播力與高不顯性感染率，讓清零的防疫策略舉步維艱。

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然而，三月的大型演唱會、媽祖遶境與清明節長假後的病例數飆升，政府雖強調「重症清零」，但近日重症接踵而至，顯示防疫策略仍需改善，早期診治較易重症清零。最重要的公共衛生社區防疫尚未受重視，難發揮實效。

對抗Omicron大流行的三大法寶為動員社區防疫、接種長效性疫苗及提升藥物與同變種病毒的高抗體效價血漿治療的可近性。我國資訊科技發達，又有良好戶政與基層衛生醫療體系，因此「自下而上」的社區防疫極有可為，藉由疾管署自二○○三年建置的「急診呼吸道症候群」拓增至區里，輔以快篩試劑，並隨即在人口密度高、人流量大的里鄰進行降低傳播衛生教育（餐館用餐以戶外與外帶取代戶內，少去八大行業等的密閉空間娛樂，嚴防家庭內傳播等）。此外，中、重症宜採呼吸道檢體，進行病毒全長胺基酸比對，建立病毒突變與重症上升相關性的台灣數據。最重要的是在我國大流行之際，讓未打完整三劑新冠疫苗的高危險群有機會選用蛋白質疫苗而參與第三期雙盲臨床試驗，促兩國產疫苗與國際疫苗同時評比保護力、免疫時效多久與突破感染率各多少，以本土科學數據防疫，為今冬若病毒增嚴重度作完善準備。

全球武肺致死率至四月廿三日最低的前十名中，如冰島○‧○六％、紐西蘭○‧○七％、丹麥的法羅群島○‧○八％、新加坡○‧一一％、澳洲○‧○七％的疫苗接種率相當高。因此，由流行病學特徵築妥防護網，極為重要。然而有些疫苗副作用大，令人卻步，不妨考慮以蛋白質疫苗降民眾憂慮，國產的兩疫苗副作用甚低，而UB-612疫苗於基礎接種誘導的抗體半衰期為各疫苗之冠，且追加接種的抗體效價在年長者與成年人並無顯著差異，讓慢性病史的年長者也能受保護。

為趕在大流行之前佈署，誠摯提出可行作法，並建議我國疫苗評審委員加入病毒學、病毒免疫學與傳染流行病學家，期能更有效率地防患未然。

（四位作者分別是：一、台大公衛學院兼任教授、台灣公共衛生促進協會顧問；二、台大醫院主治醫師暨品管中心主任；三、台灣過敏氣喘暨臨床免疫學會理事長；四、高雄小港醫院感管室主任）

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