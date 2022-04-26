自由廣場》3+4居隔下 校園配套應增加

◎ 馮志銘

疫情急速升溫下，政府拋出「新台灣模式」的防疫方向，除了防疫外，也要兼顧經濟發展與正常生活。確診數不斷攀高，為了讓疫情減少民眾生活上的影響，居家隔離與自主健康管理朝「3+4」新制調整。如此一來可減少民眾被居隔的時間與減少防疫假等問題，此項看似便民的措施，但站在學校的角度卻非如此。

學校得以正常運作在於親師生三方互相配合，另外行政端協助解決教學相關問題，四方缺一不可，但在這兩年的疫情中，中央與地方教育當局除了增加部分資訊設備之外，線上教學相關配套的執行全部交給第一線教師處理，除了教學線上化以外，教育政策像辦桌一樣不停端上，雙語、本土語、高中學習歷程與一○八課綱等，都要求教師進行配合，讓各級教師苦不堪言。

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學校在防疫中擔任相當重要的角色，但對於防疫人員的各類照顧與法令鬆綁幾乎都獨漏學校教職員工。居隔政策影響學校的不只有「請假」，學校教師請假後接著影響到的就是排課找代課教師的問題，另外「線上線下照護」也要第一線教師負責。許多相關法規與人事會計單位並未與時俱進讓學校端可以增加彈性處理空間，造成行政單位綁手綁腳，也讓第一線教師身心俱疲。在「3+4」居隔措施下，每周都將會有師生被匡列、解隔離或請假，代課或協同教師、各類防疫假課務配套等問題勢必頻繁出現，如果教育當局無法通盤考慮，僅頭痛醫頭、腳痛醫腳推給學校自行處理，同時學校亦缺乏有擔當的校長，只會讓各校處在混亂狀態。

新常態在國際喊了兩年，台北市長柯文哲也常掛在嘴邊。很明顯的停課會是接下來的新常態，「超前部署」如今已不復見，現在流行的是「滾動式修正」。請問站在頂峰的政治人物們除了鐵口直斷式的預言和空泛口號外，真正符合第一線基層需求的措施準備好了嗎？

（作者是台北市教師會政策部主任）

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