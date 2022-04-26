自由廣場》清零是假議題，群體免疫才是目標

◎ 施佳良

台北市長柯文哲上週手繪感染曲線圖，試圖解釋他心中的防疫戰略。其實這張圖正是公衛教科書級的概念圖。早在兩年前疫情剛開始時，指揮中心就已提過，並以此來規劃各種防疫政策，高雄市長陳其邁也曾以此圖來解釋高雄的防疫做法。

「要選擇清零或共存」這是中國內部防疫路線之爭，也是在中共廿大以前，擁習或反習的政爭議題。但這題在台灣卻是假議題。因為這兩年來的台灣防疫措施，並未將死守「全面清零」作為主要目標，而是不斷追求疫情可控與達到「群體免疫」。所謂共存，其實就是學理上「群體免疫」的通俗說法。

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回到兩年前疫情剛爆發來看，當時所面臨的情況是：病毒猛烈、患者易轉為重症、沒有疫苗、沒有治療藥物、口罩與消毒用品不夠、病房床位吃緊、還在摸索病毒傳染方式等。因此當時的防疫重要目標之一是：避免重症人數暴增而導致醫療崩潰，進而造成防疫全線崩潰。為此，寧可用較高的社會代價來降低疫情傳播的速度，讓醫療量能夠逐步消化重症需求。並且爭取等待疫苗研發、施打覆蓋與病毒演化自我弱化（輕症化）時間，以期未來能達到群體免疫的效果。

兩年後的現在，台灣社會已經逐漸有疫苗覆蓋率、Omicron傳染力強但以輕症及無症狀居多，且醫療量能也得到一定程度的保障，為了能達到「群體免疫」，是否還需要維持這麼高的社會代價與管制強度？現在已是可以重新討論的時候，以進一步精準調整相關資源配置與管制手段。

從公共行政角度來看，政策配套措施就是在總體戰略及目標下，在各個關鍵環節的次目標與相對應的配合手段。因此，在防疫過程中本來就會同時考慮疫情趨勢、醫療量能、社會成本，以及手頭上所擁有的政策工具等，設定主要目標與資源優先投放的場域及作法。在政策討論上，也需要將整套的政策架構與關聯進行架構式的說明，並且適時提供如痊癒人數等關鍵數據。讓社會大眾能夠明白，整體防疫工作的策略與各種措施的目的，以及有當前的相關成效作為佐證。這樣也可減少為爭取曝光聲量而產生的各種口水爭辯，讓最後一哩的防疫之路，能夠順利往前進。

（作者是政大公行系兼任助理教授）

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