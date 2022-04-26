自由廣場》（鏗鏘集）抗疫三類天龍國

◎ 王景弘

台北天龍國抗疫，自以為天縱英明的柯文哲，只會天天叫罵衛福部長陳時中；自己未盡職責，卻吹牛他來指揮也不會差；上海天龍國抗疫，李強、龔正奉旨封城清零，「把人民當螻蟻與韭菜」；美國天龍法官拉後腿，推翻強制戴口罩的行政命令。

美國抗疫失之自由，最先有疫苗，卻最多人拒絕接種；憑接種疫苗證明通行也被推翻；有些州以自由之名，反對強制戴口罩；走火入魔的法官判決聯邦對飛機、公共運輸乘客要求戴口罩的命令違法。

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美式天龍國，確診人數最多（八千萬人），死亡人數最多（九十九萬人），但「人不畏死」，州各自為政，而三權分立，法官推翻行政部門命令，飛機乘客喊讚慶賀。這種法官不可能出在中國。

上海有自己母語和抗命基因，對北京聖旨「動態清零」有所保留，因為主張「與病毒共存」，被臭罵「崇洋媚外」，「美國人養的狗」，醫療主管丟官。市委及市長李強、龔正遵旨封城。

舊金山封城時，購物、就醫活動還是准許，上海封城五週滴水不漏，缺糧缺藥，沒有病死也要餓死，而奉「民以食為天」的天龍國，餓死的威脅是揭竿而起的最大動力。警民衝突，只為吃！

台北天龍國，市長比中國黨還中國，號稱蔣渭水嫡傳、劉邦再世，雍正翻版，「狗」黨的「太陽」，不屑中央政策，卻也只會喊「該怎麼做就怎麼做」，空嘴嚼舌，當十猜九不準的看命仙和惡名昭彰的「名嘴」。

儘管台灣抗疫成績優異，日常生活及經濟活動近乎正常，確診及死亡人數均低，國際輿論視為抗疫模範，天龍國市長及中國黨政客卻「吃飽靠腰」，謾罵中央成口頭襌，如果他們嫌台灣，恨美國，何不去上海天龍國享受螻蟻的待遇！

（作者為資深新聞工作者）

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