自由廣場》車諾比核災卅六週年的願望

◎ 施信民

不久前，因為俄羅斯軍隊佔領烏克蘭車諾比核電廠及其週邊區域，引發世人再度關注此一曾經發生核災變的核電廠輻射擴散危機。

一九八六年四月廿六日發生在車諾比核電廠的核災變，是人類科技史上最嚴重的事故。此一浩劫，污染廣大土地，高度污染的地區，面積高達台灣四倍以上，四十多萬民眾被迫離開家園，九百多萬民眾受到影響，電廠方圓卅公里範圍內成為禁制區。輻射造成大量救災和災後清理人員傷亡，許多民眾，特別是兒童，也因此生病。政府在救災及災後處理上付出鉅額費用，造成國家財政的困窘。在國際協助下，爆炸後的機組目前以鋼鐵圍阻體防護，防止外物進入和輻射外洩。

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筆者和多位環盟夥伴曾在一九九六年，參訪車諾比核電廠並拜訪烏克蘭和白俄羅斯受害者。見證核電事故對人民和土地的傷害，也更堅定我們追求台灣成為「非核家園」的決心。

我們樂見去年的全國性公投，人民否決了核四重啟，讓「非核家園」政策減少了重大阻礙。但我們深知擁核勢力將會藉由改善空污、保護生態、淨零碳排等理由繼續推銷核電，包括現有核電廠的延役和核四重啟，所以能源轉型仍將面臨嚴峻的挑戰。我們希望全民能記取車諾比核災殷鑑，克服能源轉型的困難，勇敢邁向非核家園，早日擁有自主、乾淨、永續的能源。

在車諾比事故卅六週年的此刻，曾遭受核災蹂躪的烏克蘭仍受砲火摧殘，家破人亡讓人感到無比的難過，我們理當全力支持援助烏克蘭，譴責俄羅斯。希望和平早日降臨、人民的苦難早日停止！

（作者是環保聯盟創會會長、國策顧問）

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