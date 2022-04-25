自由廣場》疫苗護照+篩檢 三點建議

未來三、四個月的挑戰

◎ 王榮德、蔡瑋峻

本國COVID-19確診案例已突破單日五千例，台灣逐漸進入社區內快速傳播期，流行的病毒主要是Omicron變異株，傳播速度較Alpha、Delta株更快，疫調及匡列的速度已跟不上傳播的速度，防疫的戰略勢必調整。

根據美國疾管署週報資料顯示，美國的Omicron流行曲線從去年十二月開始升高，到一月中約每十萬人達三千人感染；死亡率也在三至四週後竄高至每十萬人超過二十五人，但在二月底已降回五人以下。這兩年來因COVID-19死亡的約有一百萬人。值得注意的是，疫苗打二劑者的突破感染率約為未打者之半，打三劑（加強劑）者更降為三分之一；死亡率則各降為未打疫苗者的十四分之一及四十一分之一。從死亡率的曲線上看來，打過第三劑因得病死亡者每十萬人不超過一至二人；美國也因而逐漸開放與病毒共存的各種措施。

請繼續往下閱讀...

再者，四月初剛通過自然(Nature)雜誌審查即將刊出的瑞士日內瓦大學研究發現，有打第三劑的民眾，若發生突破性染疫，急性期體內的病毒量遠低於打兩劑或未接種的民眾，顯示他的傳染力也降低；換句話說，接種三劑者雖有染疫的可能，對自己仍有相當程度的保護，更重要的是對所在的社區或親朋好友都會降低傳染力。

目前台灣的第三劑施打率不到六成，還有兩成民眾連第一劑都沒有施打。為了保護自己及全台各社區，我們建議：

一、儘量鼓勵所有人都去完整接種到第三劑加強劑，對疫苗仍有疑慮者由專人予以解說輔導；

二、全面鼓勵要求出入各公共場所出示疫苗護照，從目前的各種娛樂場所，逐步擴大到宗教聚會、各公司、工廠、大賣場、公共交通工具的使用等；

三、出入中低風險的場所，有施打三劑疫苗且出示護照者，可免除篩檢陰性之證明。作法上可考慮在宣導期先用志願性出示，再視疫情與各場所風險逐步轉成必要性。

身體有各種問題不宜施打疫苗者，最好亦應有醫師判定之證明，且減少公共場所之出入。如此可保留篩檢之能量給高風險之場所，如醫院、安養院或養護中心等，來渡過未來三至四個月Omicron流行之挑戰。

（作者分別為成大醫學院公衛所名譽講座教授、奇美醫院小兒感染科醫師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法