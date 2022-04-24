自由廣場》復編「美軍顧問團」

◎ 諸葛風雲

媒體報導，日前在美國陸軍裝甲基礎軍官領袖課程的臉書，發現第十六騎兵團第二中隊正在喬治亞州班寧堡(Fort Benning)協助訓練盟國軍官照片中，出現了我國國軍幹部的身影。顯示兩國軍事合作不但往好的方向發展，也突破以往必須拆下國軍識別標誌及官階的限制。

自二零一四年克里米亞危機之後，到二零二二年二月二十四日的烏俄戰事爆發，原本以為烏克蘭是俄羅斯總統普廷的囊中物，在短期內投降，沒想到烏克蘭軍民展現出堅毅的抗敵意志，烏軍更是屢屢重創俄軍，跌破國際眼鏡。開戰至今正好滿兩個月，歐美各軍事觀察家普遍認為，俄軍人員及裝備消耗已超過二十五％，眾多原因之中最重要的是：烏軍這七年多來有美英等國的指導，甚至參與北約的聯訓，使得烏軍轉換成「俄式裝備，美式打法」；從最基層的連級戰鬥：無人機偵查、觀測、攻擊，夜視鏡加強的夜戰能力，到戰術、戰略等級的整體戰力表現等等，都可以看到美軍的「多域特遣部隊」(MDTF)、CIA、軍事顧問、英軍的SAS特種部隊留下的訓練成果及影子，甚至曾與烏國空軍聯訓過的美國空軍都表示：烏國空軍表現幾乎跟我們一樣好，唯一不同差別只是配備了俄式裝備。

請繼續往下閱讀...

台灣人民也有堅強的抗敵意志，國軍也採購了很多新式的國造及美製裝備，但是為人詬病的組織文化及土法煉鋼的訓練方式，使得國軍進步遲緩。唯有大量引進美軍顧問，從上到下進行指導，直接引用美軍教範，不要再以國情不同搪塞。

最後建議：台灣應與美國協調，將美國在台協會的「安全合作組」與「聯絡事務組」整併（現僅有組長陸軍上校，含陸、海、空軍中校事務官三人，及陸戰隊少校事務官一人，共五人），恢復為「美軍顧問團」，除了在國防部給予政策、戰略、戰術上的指導外，更應該深入各基層單位派駐教官，協訓指導，讓國軍進行一次從上到下的大改造，改變現在國軍這種「美式裝備，俄式打法」，讓踢正步、刺槍術、戰鼓隊、莒光日等等作法成為過去，真正提升戰力，使敵人不敢蠢動。

（作者為企管博士、醫療業主管、軍事部落客）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法