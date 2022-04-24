自由廣場》談波頓倡議的「美軍駐台」

◎ 歐瑋群

美國前國家安全顧問波頓(John Bolton)四月十六日表示，建議美軍駐台，以防中國入侵。相較於美國參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)七日表示，美國可循烏克蘭模式協助台灣，波頓的主張顯然更有助於避免中國入侵台灣。

一九五一年五月一日美國在台灣成立了軍事顧問團(Military Assistance Advisory Group, MAAG)，以軍事援助的方式，協防韓戰後台灣面臨的軍事威脅。此一顧問團不只在台、澎，更在金、馬地區設有分組，絲毫不受美國是否介入中國領土衝突的影響。而在中美共同防禦條約簽定後，更以美軍協防台灣司令部(United States Taiwan Defense Command, USTDC)來擔負作戰角色。

請繼續往下閱讀...

MAAG主要任務係為台灣國防部提供諮詢協助，協助軍事訓練及新式武器裝備的使用做教導訓練；USTDC是協防條約下台、澎地區遭遇戰爭行動時，擔負作戰角色。換言之，關於軍事援助及訓練的部分，只要台灣軍隊駐守的地區，皆可以看到顧問團的角色；但是若要美軍直接出兵擔負作戰任務，將僅限於台、澎地區。

從美軍協防期間的幾次台海危機來看，即便美軍在台灣成立軍事顧問團，解放軍仍然不斷發動戰役，但也由於直接駐軍台、澎協防的緣故，解放軍僅能將戰役侷限在防禦條約下沒有協防的金門、馬祖等中國沿海島嶼，不敢在台、澎與美軍正面衝突。

再對照此次烏克蘭戰役，戰爭爆發前，即便美、烏之間自克里米亞戰爭以來已經有協助軍事訓練跟軍事合作的計畫，但由於不用直接面對美軍作戰，俄國最終仍有恃無恐地採取入侵行動；相較之下有美軍駐守的北約鄰國就成了俄軍不敢跨越的紅線。是若台海爆發衝突，雖然美國可以烏克蘭模式支援台灣，但相較於直接駐軍，其威嚇力將有顯著差異。

日本前首相安倍晉三去年底已表示「台灣有事就是日本有事，也是日美同盟有事」，因此台海若發生戰役，其複雜程度將遠勝於烏克蘭。若美軍能事先駐軍，無論在美日安保條約或者美英澳三方安全夥伴關係(AUKUS)下，對於台海危機，將能更快速反應解放軍的侵略行動。

蔡總統先前接受CNN專訪時，雖已證實有美軍駐台協訓，但若要給予中國「攻擊台灣是極難實現的目標」的訊息，從烏克蘭經驗來看，美軍駐台應是最有效的方式。

（作者為民間企業法務專員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法