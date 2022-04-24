自由共和國》彭光治／台灣證券市場走過一甲子的滄桑軼事之十一

彭光治／台灣證券交易所前國際部協理

一九九○年代至二○二一年股市動向

在此再補述更往前，即回頭看看八○年代後期連續狂飆到最後，在一九九○年二月十日以一萬二千四百九十五點作收，創下歷來最高峰的加權指數（最高達一萬二千六百八十二點）之後，旋即大暴跌，墜落到同年九月底的二千五百六十點。

就此一罕見的背景過程背景來說，正好是台灣經濟的飛躍成長期。趁這飆漲機會，在八九年印股票換鈔票的不分優劣上市公司，辦理現金增資案者就有六十餘家，而達到最高潮。另一方面，市場交投也摻雜著大戶炒作情況。緊接著隨後史上首見瘋狂大暴跌的原因，係獲利賣壓的重擊下，一來主力大戶藉金融機構紛紛將定存利率提高的消息，鼓動散戶追殺三商銀；二來當年社會較關心執政黨主流派與非主流派的繼任總統之爭，以及黨外為終身國代及萬年立監委之抗爭不息；三來同年八月伊拉克為石油入侵科威特，導致雪上加霜的連環利空因素，終於迫使股市以陡峭式墜入深淵谷底。

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至於其後指數的走勢，橫看一方面慢慢築底修正，另一方面則不斷試行攀登崎嶇不平的山峰，其間還時而因紐約股市大跌，或時而因引發自美國的全球金融海嘯等事件影響，波及台股的震盪。換言之，經濟轉型為低度成長率的背景下，加權股價指數一波又一波寫下九千多點及觸上一萬一千點的上行整理後，及至二○一九年後才終於使勁登上一萬二千一百廿四，來跟睽違廿九年的老頂峰一萬二千四百九十五點遙望打招呼。

這一段漫長期間，橫跨了李政權時期、扁政權時期、馬政權時期和蔡政權等四個年分。當然隨著時空的推移變化，市場規模早已不可與往昔同日而語了。除了證交所等股市四大機構之外，證券商也跟著四面八方擴張業務範圍，而方便小額投資人的指數型股票基金ETF及盤中零股交易的助長下，散戶開戶人數已破一千兩百萬戶，至於上市櫃公司家數共達一千七百多家，大多集中於半導體等電子相關產業，而形成K字型的增長趨勢。也因此近廿五年來，股王由大立光於一七年以六千零七十五元締造股市空前天價，現則改由矽力KY以五千平台上取代寶座，權值王則由台積電穩定保持一枝獨秀。

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