自由廣場》當社區大樓變抗疫前線

◎ 饒後樂

新冠疫情發展進入新階段，為替中重症患者保留醫療資源，輕症及無症狀確診者改成居家隔離，使得社區大樓變成抗疫前線，然而公寓大廈居民卻毫無準備。

每一次確診者進出，如接獲通知返回住處或身體不適外出就醫，對其他居民而言都是風險。除非有物業或保全人員能夠及時通報迴避，並在確診者通過後立即循路跡執行清消，否則電梯、通道都可能成為染疫溫床。

請繼續往下閱讀...

但要讓物業保全服務人員執行清消說來簡單，真要做時卻有困難。首先這並不是他們原本的工作，現在中央及地方政府都開始要求管理委員會必須配合居隔者送餐送藥，工作負擔已經加重，如果沒有額外誘因，他們會願意配合清消？

再者，即使現場人員願意配合，管理委員會通常會要求人力派遣公司負擔以上額外「誘因」，外加裝備和物資。物業管理公司將本求利，配合度恐怕不高。

但若管理委員會和物業公司不能攜手防疫，現場服務人員染疫風險也會提高，到最後可能形成人力斷鏈、服務放空的三輸局面。

要解決這個困境，政府應把公寓大廈服務人員納入防疫體系，主動提供裝備、物資和訓練。並訂定標準、補助管理委員會發放防疫獎金等作為，讓社區大樓、 物業公司和服務人員一起積極參與防疫。

（作者為公寓大廈爭議事件調處委員，台北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法