自由廣場》從加州到紐約

◎ 張昭仁

禁足了兩年，上星期飛到紐約市，從舊金山機場開始就有些吃驚，機場要戴口罩，機上滿座。到了紐約機場，人聲鼎沸，晚上吃飯，餐廳客滿（還有許多人在門口排隊），雖然都有口罩，但看起來形式居多。景點人擠人，從口音判斷，歐洲人是主要遊客。帝國大廈前幹道，每幾十公尺就有一個小帳篷，免費篩檢Covid 19，沒啥人光顧。晚上百老匯劇院爆滿，卡內基音樂廳也是滿滿人潮，進去前要檢查三劑疫苗證明，同時全程戴口罩。我相信空氣仍是充滿病毒，但是每個人就這樣生活。

我出發前還特別打了第四劑，跟藥師說要到紐約，得特別提防，藥師點頭贊同。到了紐約第三天，晚上就有點流鼻水，我猜是躲不掉的，第二天醒來，都沒事，一切如常，繼續行程。

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跟加州相比，加州的餐廳是都開放了，但是還不到人聲鼎沸的程度，顧客多選外帶，可以說加州比較像亞洲，大家還在觀望；紐約像歐洲，一般人面對疫情比較開放，地鐵、餐廳到處是人，只是多了口罩，辦公室也與過去如常。

現在慢慢也沒多少人注意確診數目了，只要重症人數不多，不造成醫療崩潰，大家就不在意了！病毒應該還是四處飄浮，只是疫苗與抗體有效，大家恢復正常生活；封閉是過程，疫苗與抗體是重點，畢竟人還是要社群生活的，經濟也要有持續動能。

（作者為美國台僑，會計師）

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