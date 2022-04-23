自由廣場》世界英語日：共享的語言創造出無止盡的可能性

◎ John Dennis

身為英國在台辦事處的代表，我常因為台英間的眾多相似性感到驚喜。雖然這兩個活力四射的民主社會間相隔約一萬公里，我們卻能以一些共通目標緊緊相連，包括推動創新和培育新世代科技、改善氣候變遷，以及確保人民在全球市場競爭中蓬勃成長。走遍台英兩地，你能發現人們說著不同的語言或口音。語言就是這兩個島嶼的底蘊，將文化和背景交融在一起。

英國非常支持台灣宣布將在二零三零年成為使用雙語（英語和華語）的願景，也會致力於成為計畫中最合適的夥伴。

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共享一個暢行全球的語言：四月二十三日是莎翁誕辰也是「世界英語日」，他創造了超過一千七百個英語字彙，直至二零二一年牛津英語字典還再加入新詞。英語不專屬於英國，而是一個暢行全球、超過十億人都在使用的語言。

一開始說蓋爾語的英格蘭，在幾經語言融合後，於莎士比亞時代，在寫「正確」的英語字彙有了共識。現今英語更成為「共通語言」。相信在台灣打造的共融雙語環境下，能夠加強競爭力、打造企業間連結、創造高品質工作機會與加深國際關係。

使用英語在創造實際的經濟機會外還有更深層的意義。英語隨著時間和使用習慣而改變，存在於電影、歌曲、書籍和科技創意中。

我認為學習外語是充滿挑戰的，而且要能流利地使用外語也不簡單。所以英國該如何協助台灣推行雙語政策呢？

擘劃出一條前往雙語的康莊大道：英國提供包括英語訓練、教育科技、出版和測評等專業服務。英國在台辦事處與英國文化協會已與教育部、國家發展委員會與考試院合作培育學生及公務員英語力，並促進雙方合作與交流。我們深信有著重大影響的技能發展政策，必須依當地背景去客製。課綱、教學方式和測評需與教育改革併行，並分析師生、家長和政策制定者的期盼，創造出最適合台灣的雙語環境。語言學習改革中的決勝點就是教師，培育在地教師比聘外師任教更有效；並需持續創新，協助教師持續專業發展，提升英語能力和加強教學技巧。

去年我們舉辦了數個研討會，分享英國教育專家的經驗，協助台灣建立更優秀的英語教學和學習系統，研討會內容都已放在英國文化協會官網上，歡迎參閱。 台灣的雙語政策開創了許多機會，我深信英國是台灣在打開雙語新篇章的好夥伴。

（作者漢名鄧元翰，現任英國在台辦事處代表）

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