自由廣場》斷捨離 台鐵重生的機會

◎ 陳紀元

台鐵局因應工會「五一勞動節不加班」，宣布四月卅日至五月二日間之車票，即日起一年內，可至各車站售票窗口辦理退票，免收退票手續費。

假如我是台鐵局，我不會讓消費者只能到車站退票，而會加開郵局、便利超商等退票通路，不但全額退費還加計百分之十的「對不起金」。這不是花錢消災，而是台鐵經營要徹底「斷捨離」，才能有脫胎換骨的機會。

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消費者平常退票，因造成台鐵困擾，所以付手續費，有些理；而今台鐵自己不發車，造成消費者困擾，卻可不付「手續費」，還要勞煩消費者跑一趟車站退票，台鐵在買賣雙方的天平上，絲毫沒半點對消費者的關心，這款經營文化，也是台鐵老是問題不斷、拒絕積極改革的源頭。

加開退票通路、加付「對不起金」對台鐵而言，不在於費用的增加，重要的是台鐵須要在其經營歷史上不斷的烙下對不起公用運輸的印記，促使早日爆出「斷捨離」的火苗；台鐵的經營該「斷捨離」什麼，要走出什麼路，相關的研究報告不可謂不盈尺，或許重點應只剩誰敢雖千萬人吾往矣，誰敢在台鐵內部撞出台鐵的重生，誰敢超越台鐵重生的利益於政治收割。行政院長、交通部長、台鐵局長有此覺悟嗎？

台鐵「五一勞動節不加班」，對消費者就如班次誤點等等一樣，不是新聞，反正無奈成自然，就無可奈何了。以往有些「斷捨離」的機會，甚至是流血流淚換來的，但卻一次次在各種理由下船過水無痕。勞動節後，隨公司化議題，台鐵「斷捨離」脫胎換骨的機會可能會不斷浮現，機會能不能被掌握，就看主政官員們的覺悟與決斷力了！

（作者為中華電信公司前資深顧問）

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