自由廣場》美國出手 要譚德塞對台灣出席WHA表態

◎ 陳永昌

第七十五屆世界衛生大會WHA將於五月廿二日登場,美國副國務卿麥肯伊日前與世界衛生組織WHO秘書長譚德塞碰面,清楚表達美方支持台灣出席世界衛生大會WHA立場,並要求繼續推動武肺溯源調查。美國國務院主動發佈相關消息,代表華盛頓當局出手了,尚未收到邀請函的台灣還是有出席機會。

有別於檯面上經常穿梭訪問各國的副國務卿雪蔓女士,位階相同的麥肯伊分工主管業務為「管理與資源」(Deputy Secretary of State for Management and Resources),由他代表出面「提醒」譚德塞,事涉美國捐助WHO預算,尤其譚德塞五年任期即將屆滿,本次世衛大會將投票表決其連任事宜。拜登政府關鍵時刻出手,就是要譚德塞對台灣出席大會明確表態。台灣能否沿例以觀察員身份出席,關鍵就在譚德塞發出的邀請函,如果譚德塞不聽「勸告」,美國可能發動盟國不投票支持其連任,扣留會費撥付也是報復手段之一。

請繼續往下閱讀...

對武肺疫情全球大流行究責,美國前總統川普於二○二○年四月十四日宣布凍結對WHO預算提撥,指責譚德塞領導下世衛太過輕信中國數據資料,立場明顯「中國導向」,導致疫情迅速蔓延。美國國會議員立刻聲援,支持扣留預算款項,同時提案展開調查,呼籲直到譚德塞下台後才能恢復對WHO的金援。

川普指出,美國政府支付WHO費用佔其固定預算百分之十四,約美金四至五億元(台幣約一百二十億至一百五十億),中國相對只有十分之一的四千萬美元,來自美國納稅人的經費支持,對WHO運作至關重要。呼籲改革未見具體回應後,川普政府二○二○年七月宣佈退出WHO,預計在一年後正式生效,並揚言另外籌組新國際衛生機構取代WHO。但隨著白宮易主,新總統拜登上任第一天簽署的行政命令中,有一項就是中止退出世衛。

即使重返世衛,拜登政府並沒有放鬆施壓WHO改革暨溯源調查,譚德塞鮮明親中立場也開始有所轉變。WHO去年十月宣布任命組成新專家小組,展開病毒溯源第二輪調查,譚德塞還呼應美方說法聲稱「不能排除實驗室外洩事故可能性」,要求中國公開原始資訊。譚德塞與北京當局漸行漸遠,中國後來意外未表態支持其連任提名,即已透露端倪。

譚德塞會繼續扮演中國操控的棋子,或者幡然醒悟倒向以美國為首西方盟國,台灣能否出席第七十五屆世衛大會,就是最重要觀察指標。

(作者為企業專業經理人)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法