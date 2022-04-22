自由廣場》美國出手 要譚德塞對台灣出席WHA表態

◎ 陳永昌

第七十五屆世界衛生大會WHA將於五月廿二日登場，美國副國務卿麥肯伊日前與世界衛生組織WHO秘書長譚德塞碰面，清楚表達美方支持台灣出席世界衛生大會WHA立場，並要求繼續推動武肺溯源調查。美國國務院主動發佈相關消息，代表華盛頓當局出手了，尚未收到邀請函的台灣還是有出席機會。

有別於檯面上經常穿梭訪問各國的副國務卿雪蔓女士，位階相同的麥肯伊分工主管業務為「管理與資源」（Deputy Secretary of State for Management and Resources），由他代表出面「提醒」譚德塞，事涉美國捐助WHO預算，尤其譚德塞五年任期即將屆滿，本次世衛大會將投票表決其連任事宜。拜登政府關鍵時刻出手，就是要譚德塞對台灣出席大會明確表態。台灣能否沿例以觀察員身份出席，關鍵就在譚德塞發出的邀請函，如果譚德塞不聽「勸告」，美國可能發動盟國不投票支持其連任，扣留會費撥付也是報復手段之一。

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對武肺疫情全球大流行究責，美國前總統川普於二○二○年四月十四日宣布凍結對WHO預算提撥，指責譚德塞領導下世衛太過輕信中國數據資料，立場明顯「中國導向」，導致疫情迅速蔓延。美國國會議員立刻聲援，支持扣留預算款項，同時提案展開調查，呼籲直到譚德塞下台後才能恢復對WHO的金援。

川普指出，美國政府支付WHO費用佔其固定預算百分之十四，約美金四至五億元（台幣約一百二十億至一百五十億），中國相對只有十分之一的四千萬美元，來自美國納稅人的經費支持，對WHO運作至關重要。呼籲改革未見具體回應後，川普政府二○二○年七月宣佈退出WHO，預計在一年後正式生效，並揚言另外籌組新國際衛生機構取代WHO。但隨著白宮易主，新總統拜登上任第一天簽署的行政命令中，有一項就是中止退出世衛。

即使重返世衛，拜登政府並沒有放鬆施壓WHO改革暨溯源調查，譚德塞鮮明親中立場也開始有所轉變。WHO去年十月宣布任命組成新專家小組，展開病毒溯源第二輪調查，譚德塞還呼應美方說法聲稱「不能排除實驗室外洩事故可能性」，要求中國公開原始資訊。譚德塞與北京當局漸行漸遠，中國後來意外未表態支持其連任提名，即已透露端倪。

譚德塞會繼續扮演中國操控的棋子，或者幡然醒悟倒向以美國為首西方盟國，台灣能否出席第七十五屆世衛大會，就是最重要觀察指標。

（作者為企業專業經理人）

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