自由廣場》請幫忙寫《給阿媽的一封信》

◎ 張簡曉芸

雖然白色恐怖和轉型正義的主題並不討好，旅法導演陳慧齡還是勇敢地迎向它。如同在《給阿媽的一封信》紀錄片頭，於陰霾的天空下迎著諾曼第沙灘的海風；或是回到已然傾頹的老家，直視那堵連阿媽模糊的面容也浮現不出的舊磚牆....

為了拍這部片，導演用心地從不同的管道徵求到八位從事藝術創作，祖輩曾生活於白色恐怖時期的年輕人，跟拍他們訪談長輩，探尋有些是視為禁忌，或是令人感傷而塵封的家族故事。為何鄒族鄉長高一生的子孫說台灣人像蝙蝠？為何曾於緬甸打游擊戰，後來撤守台灣的老兵會希望當緬甸人？為何有爺爺會懷念當時赴中國打仗曾駐守的瀋陽？為何會說原、日、客、閩、中文的原住民公主希望自己是客家人，而她的會創作客家歌曲的孫女又認同自己是原住民？又為何在行刑前幾小時內寫了數封家書的牙醫師，會叮囑家人勿將他的遺體領回？

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可能歷經三十八年的戒嚴，政治的肅殺氣氛讓老一輩總是三令五申「囡仔有耳無嘴」而集體習於噤聲。但一個民族的文化傳承，遠古以來，不都是藉著口述故事、傳家手藝，最能一代一代地融入又新生而延續嗎？

目前台灣已有兩百多位老師，受到此片的感動和啟發，在各級學校跨領域研發美術課程。藉由影片的觸發，引導學生回家訪談自己的阿公阿嬤，再把珍貴的家族故事，以藝術的形式呈現出來。有些學校之後辦了成果展，邀請學生家長和阿公阿嬤來參觀，透過孫子用心完成的作品和解說，常常感動彼此，流下歡欣的淚水。

我覺得《給阿媽的一封信》是個楔子，透過只有寵愛、沒有壓力的祖孫之情，更能溫柔地打開祖父母的心門與記憶之窗，使家族、社區甚而國族的故事，能綴串起來，成為一條美麗的珠鍊，不致散落遺忘。

到四月底之前，導演和團隊正在挖貝平台進行群眾募資，想讓這部即將於五月二十日上映的片子，日後能到學校和社區進行公益放映，感動更多的學生和鄉民一起來為「島嶼的集體記憶」拼圖得更完整。雖然已經很努力的讓集資過半，但距離達標還有很大的缺口。

唯有實際的行動才能帶來深刻的記憶與感動。誠摯地邀請您捐款支持，走入戲院，讓凝聚台灣情感的好事繼續發生。

（作者為小兒科醫師，台北市民）

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