自由廣場》與病毒共存不可怕 大馬的案例

◎ 朱廣邦

去年底注射兩劑疫苗後，筆者終於等到馬來西亞開放入境者可以居家隔離，便回老家探視高齡母親至今，對大馬逐步採取「與病毒共存」政策，有親身經驗可與大家分享。

大馬這波疫情高峰是今年二月廿五日的三○、六四四確診，四月十七日降到六六二三案例，死亡十二人（○‧一八％）；十八日大馬疫苗接種，依官方統計注射兩針者為八成四六（包括五歲以上以及青少年），注射三劑者為四成八九。

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期間大馬所有境內公民及非公民都得填寫手機聯絡資料，疫苗接種狀況及曾否被感染，幼童及年長者可依附家人手機，因此每人都有一個專屬實聯制軟體（簡稱MySJ）帳號，進出公共場所皆以此掃描店家門口QR碼，原先進入購物中心每一家店或餐廳，得另外掃描和測量體溫，現在都取消了。雖然疫情猶在，筆者在這段期間生活完全正常，只要外出記得戴口罩，出入場所在專人監督下刷QR碼後，讓對方看到正常狀況的「藍碼」便可入內，購物和上餐館已不用隔板，看電影上課，到寺廟參拜樣樣皆可，兩個月前開始，許多場所的人數限制也逐步取消。

大馬經驗告訴我們，只要守住基本防疫做法，包括戴口罩，勤洗手及儘可能保持社交距離，以及好好擇重點落實個人實聯制，確診者以病情輕重分級，並顧及疫苗注射，與病毒共存並不可怕。（REUTERS）

有一天筆者手機的MySJ出現「黃碼」，告知不久前曾到訪過的一個場所（未說何處）曾出現確診者，因確診者屬於無或輕症者，故為「黃碼」，可繼續上班及正常過日子，無需隔離，只是這期間各店家可自行決定是否讓「黃碼」者入內消費。十天後「黃碼」消失，一切又回歸正常。「黃碼」警示曾從十天降到五天，現在又取消「黃碼」制度（只電郵通知而不列入MySJ實聯系統），但仍匡列可能與中重症確診病例（少於○‧五％）可能有密切接觸者，就會出現「紅碼」，必須居家隔離，不得外出，若有徵狀則主動就診，集中隔離。

筆者曾觀察到常去的茶室或美食中心有某攤位幾天沒開，詢問時，鄰近攤家只輕描淡寫說「中獎隔離去了。」固然有全店消毒，卻未見整個賣場關閉多天。數日後那攤家曾確診的老闆康復轉陰、重新營業，大家繼續光顧，就像什麼事都沒發生過。筆者不時聽聞誰的誰確診，自己居家隔離幾天轉陰後，繼續上班上課，除了新聞報導外，筆者就未聽過有直接、間接關係的親友因染病過世的案例。

與新冠病毒共存政策多月後，馬路上車輛漸漸增多，城際火車及公車的班次也逐漸回復正常，雖有商家在抗疫期間倒閉，撐過去的店家都已正常營業，過去數月間大馬曾有兩州照樣舉辦州際選舉，沒在怕。月前開始，入境者只要已注射兩劑疫苗，加上入境前兩天的陰性證明，及入境時再做一次採檢陰性，連居家隔離也免了。

大馬經驗告訴我們，只要守住基本防疫做法，包括戴口罩，勤洗手及儘可能保持社交距離，以及好好擇重點落實個人實聯制，確診者以病情輕重分級，並顧及疫苗注射，與病毒共存並不可怕，不必自己嚇唬自己。各國已逐步放寬入境及隔離政策，台灣是國際民主自由陣線重要的一環，又豈能落後他國？少些政治口水，多些科學和國際參考，終會戰勝病毒，安心過日子的。

（作者是榮總醫學研究部特約研究員）

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