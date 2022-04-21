自由廣場》與彭明敏教授的一段情緣

◎ 陳儀深

彭明敏教授逝世後一週，隨即在四月十五日就以簡單儀式火化，遺骨旋被送往高雄鹽埕教會的鹽光墓園安葬、「完盆」﹔使我想起昔日為他做口訪錄音時，他曾半開玩笑說將來他的葬禮不可以有某某和某某出現，如今他卻決定不要有任何儀式∣除了將來可以有純粹的追思音樂會以外，想必是他的一種體貼吧，若是一場盛大的喪禮，做事的人怎能禁止誰來出席呢。不過，這樣重要的一位歷史人物，堅持以如此安靜的方式離開世間，算是把自己的風格堅持到底了。

一九九二年彭教授回到闊別廿八年的台灣，不久眾人期待他參選首次民選總統。彭教授入黨過程除了有辜寬敏先生在旁，筆者亦有幸與幾位學者「陪他」一起入黨，不久且成為第三屆全國不分區國大代表。一九九五年民進黨總統候選人的產生，第二階段採取空前也可能絕後的美國式open primary，從台東開始以至花蓮、宜蘭…各縣市分別投票，也就是中央黨部去各地辦演講（辯論）會之後、民眾憑身分證就可以當場投票，最後結果是彭教授勝出。初選過程中，民進黨主流支持許信良，社運界主要是支持彭，所以初選階段由筆者和管碧玲、黃華擔任彭陣營的總幹事，大選階段的總幹事才回歸黨內的蘇嘉全、葉菊蘭、彭百顯擔任。

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彭明敏教授這樣重要的一位歷史人物，堅持以如此安靜的方式離開世間，算是把自己的風格堅持到底了。（本報資料照）

九○年代國民黨和民進黨都在轉型、往中間靠攏，民進黨頗受獨派社團批判，一九九六年總統改選以後，獨派社團另成立建國黨、我和一群彭明敏的支持者則成立新國家連線，九八年各提名相當數量的候選人參選公職，可惜立委部分兩個小黨派加起來不過卅萬票出頭，實不足以改變民進黨的轉型路線；另在九七年縣市長選舉一役，我和葉菊蘭、張國慶、張清溪等人陪著彭教授去南投幫彭百顯選縣長，結果彭百顯雖然打敗兩大黨的候選人，我們「違紀助選」的人則分別受到黨紀處分：我和張國慶是不分區國代所以被開除黨籍，葉菊蘭和彭明敏是遭停權三個月，不過彭教授的反應是寄回黨證、乾脆退黨了。

筆者在阿扁執政時期，認真做了幾十位海外台獨運動相關人物的口述史，其中當然包括彭教授，五、六次的訪問至少六、七萬字，可惜彭教授對於「聲音轉成文字」的文體總不滿意，加上在美時期與獨盟人物諸多齟齬，回顧悵然，就不出版了。更不幸的是，他看到陳都先生對他的批評非常生氣，我做為主訪者又沒有及時平衡補救，所以二○二○年他在報端公開對我督責、並懷疑口述史的價值。幸好我找出二○一七年補訪他的一篇舊稿〈訪彭明敏教授澄清幾件重要的事〉重新整理，今年初得到他的同意授權，將在中研院近史所最近一期的《口述歷史》刊登，庶幾可以作為老人家晚年願意原諒晚輩的跡證。

（作者係國史館館長）

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