自由廣場》（金恒煒專欄）普廷為二戰譜下休止符

俄羅斯血腥入侵烏克蘭為歷史畫下分期線，可以說是一個舊時代的結束，同時是新時代的開展。這裡說的「時代」，是從歷史的長流着眼，清楚一點講，就是正式宣告第二次世界大戰的「歷史終結」。

兩次世界大戰之後，德國與日本都成為罪咎的代表，全世界都用懷疑的眼光看待兩國。日本投降，天皇發表「人間宣言」，否定「天皇是現世神，日本國民不比其他民族更優越」，沒有「享有控制世界的命運」的特權，美國《生活雜誌》用”From God to Man”描寫天皇從神壇跌落人間的現象；其實也代表日本向軍國主義說「莎喲娜啦」。德國為了擺脫納粹的陰影，最具代表性的事件是時任德國總理的布蘭特（Willy Brandt），在一九七○年十二月七日到華沙猶太人紀念碑雙膝下跪；據說布蘭特曾表示，那一刻「這樣做，是因為語言已失去了表現力。」德日兩國很難擺脫納粹與軍國主義的陰影，日本連參拜「靖國神社」都會受到非議。

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普廷野蠻出兵，像天雷一般打破宛如戴在德日腦門的緊箍圈，為二戰畫下句號。德國國會國防委員會主席齊默曼（Marie Agnes Strack-Zimmerman）說：「發生了這樣一場戰爭是悲劇，但現在我們德國人終於在一聲巨響中醒來了！」過去德國不敢擴軍，軍隊老舊不堪，現在準備建立一支高效能、現代化的軍隊，總理蕭茲宣布大幅追加一千億歐元國防軍備預算，表示世界已經「進入了一個新時代」，除擴充軍備之外，「沒有其他的解答」。日本前首相安倍公開宣稱想讓日本擁有核武器，放棄戰後日本新憲明文限定的「不保持戰爭力量」、「不承認國家的交戰權」條條框框；有人主張把七○年政治妥協的「專守防衛」改為「積極防衛」，一九九五年國會通過妥協的「不戰決議」，引發各方爭議，現在應有平息的機會。

至於兩個軍事上不結盟的國家芬蘭和瑞典，雙雙認真考慮加入北約，這是清楚的「轉軸更弦」之改變。最讓人痛快的是，烏克蘭總統澤蘭斯基拆穿了聯合國的虛偽，嚴詞抨擊其毫無作用，強烈呼籲要嘛廢掉、要嘛更張。台灣被無理且非法的政治性排除在外，呼求無門，澤蘭斯基不啻替台灣出了口鳥氣，也形同合理化我們「入聯」的訴求。

瑞典國會議員敦促政府把駐台機構改為「瑞典之家」，春江水暖的鴨先知。台灣也是二戰的孑遺，遭到不正義、不公平的橫逆，在「這場悲劇」的國際形勢中，蹴水而出，承擔民主陣線不可或缺的角色，正像烏克蘭人所說：「我們屬於歐洲，不屬於俄羅斯」一樣；台灣是新時代下驕傲的福爾摩莎。

中國「一中」的打壓已如強弩之末，無端的的恐嚇不過自曝其醜而已。台灣在法理上、現實上皆不屬中國，台灣是全球不可忽視的現實存在；這是烏克蘭作出的貢獻，光榮歸於烏克蘭。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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