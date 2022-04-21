社論》「沉默夥伴」與「不在場參戰者」

由於中國的持續性軍事擴張行動、習近平與普廷走向同盟化、俄羅斯野蠻入侵烏克蘭，致令華府關切台灣安全，達到歷史高峰。國會方面︰烏俄戰爭僵持，台灣關係法四十三週年，近日六位美國參眾議員抵台訪問。去年疫苗之亂，六月初三位美國參議員從韓國釜山基地起飛抵松山機場，並宣布贈送台灣七十五萬劑疫苗，啟動美國疫苗援台的開端。白宮方面︰俄侵烏，三月初拜登便指派特使團訪台，成員均具國安或軍事背景，包括前參謀首長聯席會議主席穆倫。去年八月，白宮回應阿富汗撤軍之批評，台灣等同以色列、北約、日本、韓國。而去年四月中，上任不久的拜登，派特使團抵台訪問。「疑美論」認知戰此起彼落，而美國對台灣這個印太民主之錨，砝碼只有增加沒有減少。

普廷對烏克蘭進行蠻族入侵，上週白宮國安顧問蘇利文指出︰如果這樣的事能發生在歐洲，那它也能發生在印太地區。他鄭重重申︰美國與台灣的關係不同於與烏克蘭的關係；美國與台灣之間有明確的安全夥伴關係，依據的是「台灣關係法」（單邊立法的同盟關係）。此一說法，並非美方首次出現，值得注意的是時空脈絡。其實，烏克蘭擋住俄軍攻擊，主要得利於美國為主的西方軍援、經援及制裁俄羅斯。烏克蘭的整體戰場表現，也不得不令人合理想像，西方的特工、特種部隊可能也在幕前幕後。果真如此，這場戰爭，美國為主的西方，堪稱「不在場參戰者」。

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烏俄戰爭即將兩個月，普廷想必得到教訓了，習近平想必正在汲取教訓。（AP）

俄侵烏，閃電戰變持久戰，習近平很快就決定了，「友好沒有止境，合作沒有禁區」，依舊是默契。近日，北京還向莫斯科保證︰不論國際風雲如何變幻，中方將一如既往，同俄方加強戰略協作。CIA局長伯恩斯便形容，習是普的「沉默夥伴」。在聯合國組織，中國力挺俄羅斯。北約東擴，合理安全關切，中俄異口同聲。而且，他們同聲指責，美國才是這場戰爭的始作俑者。中國看不到行動地挺俄羅斯，美國國務卿布林肯不客氣地說︰中國最終必須在侵略者和受害者之間、現有國際體系和混亂衝突之間做出選擇。財政部長葉倫也警告中國，應該挺身而出協助終結烏俄戰爭，否則將在經濟上面臨嚴重後果，影響世界對中國進一步經濟融合的意願。言下之意，制裁俄羅斯的災難，也可能大難臨頭中國。

去年底，拜登與習近平視訊會議。習近平稱︰中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏，既辦好各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任。拜登表示︰美中兩國對世界及兩國人民負有責任，兩國領袖有責任確保雙方的競爭不會陷入公開衝突。不過，俄侵烏，以及習挺普，習近平對中美關係的走向，表明心跡並非合作共贏，而是中美終將衝突，甚至不惜一戰，所以對於忠實夥伴普廷，絕對不能讓他一蹶不振，否則，中國將無法招架西方的總攻擊。而且烏俄戰爭，美國主導的軍援、經援烏克蘭、制裁俄羅斯模式，又讓習近平深刻警覺到，中美走到衝突、戰爭，未必如大內宣的中國一定強。

話說回來，蘇利文在當下背景重申的︰美台之間有明確的安全夥伴關係，依據的是「台灣關係法」。其對北京傳達的訊息不啻是，在烏克蘭的「不在場參戰者」，美國及西方都可以有效阻卻俄軍了，一旦解放軍侵犯台灣，美國（美軍）與台灣的距離，可能會比北京所想像的還要近，解放軍所面臨的挑戰，可能比現在的俄軍還要嚴酷。這樣的暗示或表態，較諸美國參謀首長聯席會議主席密利月初在參議院軍委會作證說的，「要嚇阻中國的最佳防禦是台灣人自己來，美國必會像協助烏克蘭般提供武器協助台灣，相信中方認真看待在烏克蘭的許多教訓」，顯然清晰多了。

烏俄戰爭即將兩個月，普廷想必得到教訓了，習近平想必正在汲取教訓，而拜登想必也在思考加強版，以懲中國在印太效尤。二月二十四日之前，華府揭露了莫斯科的侵略情報，但是阻卻普廷野心的行動幾近於零，法德等國領袖還迷信外交斡旋，於是眼睜睜看著危機爆發為戰爭，烏克蘭付出慘痛代價，全球跟著池魚遭殃。前車之鑒，拜登應該是刻骨銘心，更多的、更清晰的嚇阻才能避免戰爭，也就成為必須向習近平說在前頭的醜話。當然，烏克蘭的自我防衛意志與能力，更是台灣必須效法的小國生存之道。

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