自由廣場》除了教師證 還有薪情

◎ 劉韋廷

貴報頭版報導，教育部擬修法，幫助大專兼任教師取得教師證；這是好事，替多年來為大學付出的兼任教師做功德。根據一零九學年度，全國大專校院兼任教師占比接近五成，也就是說，大學生的老師們，有一半是兼任打零工性質，他們同樣在大學服務，傳遞知識，卻與專任教師待遇相差甚遠。

就拿辦理教師證來談，大多數學校規定兼任教師要教滿連續兩年或三年以上的資歷，期間不能中斷，否則重新計算，並且要通過教學評鑑，分數達標校方才願意送審。另外，費用由申請者自行負擔，金額從六千到上萬元都有，結果還不一定會通過，送審後中箭落馬者，時有所聞。

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因此有些學校為了避免麻煩，乾脆只聘有教師證的兼任老師。試問，如果不給剛畢業或還是在學的年輕學者機會，怎樣累積資歷？如果沒有學校提供兼課，根本沒資格申請教師證，造成蛋生雞、雞生蛋的無解問題，無形中加劇本土人才失業狀況。專任缺已經夠難找了，連兼任打零工都無路可去，面對少子化衝擊、外籍人才與留學人才的雙重夾殺之下，本國畢業的高等人力處境，是政府需要面對的問題，尤其當政府花大錢優聘外籍教師，土博情何以堪？

大專校院的兼任教師在過去十年來，人數不斷攀升，在助理教授方面增幅六成五左右，反映流浪博士在夾縫中求生存。然而兼任鐘點費卻是苦哈哈，去年底教育部公開全國私校兼任教師鐘點費，其中有六十五所已經連續二十八年未調薪，維持講師級每小時五百七十五元的標準，與公立學校標準的每小時六百九十五元差距不小。近年因為疫情影響，物價連年上漲，薪水卻是凍漲，這讓私立學校服務的兼任教師感受更深。同樣與專任教師作教育英才、春風化雨之事，待遇卻是大不同，遑論兼任教師無法申請科技部計畫案，以及各項獎助方案。

當政府大力提倡招聘外籍人才，以英語為主要的雙語教育，大專校院多只想招聘留學洋博，請想一想，本地的高等人力困境，給予兼任教師該有的尊重，不僅在教師證申請方面給予協助，更實質的鐘點費調升，應是教育部在評鑑各大專校院的標準項目之一，才能逐步改善兼任教師現階段的生存困境。

（作者為中央研究院博士後研究，大學兼任教師）

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