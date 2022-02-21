自由廣場》政治暗箭連連 讓健保回歸專業討論

◎ 涂醒哲

健保部分負擔調整箭在弦上，反對黨一定會見縫插針；又因是被視為台北市長熱門人選的陳時中部長拍板敲定，成為磨刀霍霍的對象。奇怪的是，竟然還有人認為這是民進黨內的派系運作，要打擊陳時中云云。政治揣測難免，不過仍須回歸到健保專業來討論：究竟健保要如何改進「收入面」及「支出面」，才能夠讓國人得到最好的健康照護？

健保部分負擔調整，可以拖到今年選舉後再處理嗎？

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這是否定的！因衛福部核定今年健保總額為8095.62億元，較去年成長了3.32％，共增加260.11億元經費。眼看健保安全準備金只剩不到一個月，全民健康保險法明訂，安全準備金總額要維持一至三個月保險給付支出水平，若低於一個月時，則應調整保險費率或安全準備提撥率，否則不是行政怠惰就是違法，到時錢不夠又要舉債度日。

健保署不打算再調整剛由4.69%調漲為5.17%的費率，腦筋只好動到部分負擔上，戰略上可以算是聰明，因為不必送立法院（其實在6%以下依法不必送立法院審議，但往年只要是調整健保費率，立法院都會高度關注及辯論），對年底選舉，衝擊較少。而且這次調整草案，把弱勢及重大傷病者排除在外，可算用心良苦。根據健保署估計，60%以上的民眾，一年下來不會多付超過兩百元，預期民眾反彈聲浪不會太大。

而醫界當然不會反對，因健保收入增加，醫師提出的醫療費用，比較不會受到核刪。即使調整後，民眾就醫次數減少，在總額支付下，點值也會上升。因此全國醫師醫療產業工會理事長吳欣岱指出，健保調漲部分負擔，與其說是懲罰，不如說是回到「使用者付費」的觀念。尤其把急診室留給真正需要的急重症病患，醫界普遍好評。

這並不代表調漲健保部分負擔，回到使用者付費的概念就是對的；也不是說健保的改革只能出此一招，我還將提出台灣健保制度的改革之道，當前只盼這次健保部分負擔調整，在即將召開的健保委員會上，能在多一點專業、少一點政治的討論下過關，國人對健保委員們的集體智慧及專業，也能予以信任及尊重。

（作者為前衛生署署長，台灣永續全人醫療健康照護協會理事長）

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