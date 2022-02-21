自由廣場》雷射武器 不能拖

◎ 吳智遠

一艘中國海軍艦艇於二月十七日在澳洲專屬經濟區航行時，以軍用雷射照射澳洲皇家空軍一架P-8A海神式海上巡邏機，危及多達十名機組員的安全；事件發生瞬間的影像為澳洲皇家海軍護衛艦HMAS Arunta所捕獲。

整理多方報導可知，中國海軍及民兵早已多次使用不同等級軍用雷射照射有人飛行器，例如二零一七年九月至二零一八年六月，於東海發生至少二十起疑似中國雷射干擾美軍空中行動事件；二零一八年於東非吉布地基地起降的美軍飛機，多次傳出遭周邊中方基地軍用雷射照射，兩名飛行員輕傷；二零一九年，澳洲飛行員在南海執行任務期間多次被海上民兵以商用雷射瞄準。

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雷射武器對有人飛行器安全構成極大的威脅，僅低功率雷射的致盲效果，便足以令飛行員失能，導致墜機；目前雖尚未在台海傳出類似其他區域的雷射使用案例，但鑒於雷射武器部署將漸普及，亦不應排除未來出現的可能。

是故，台灣除可思考加強投資發展雷射武器，以補強刺蝟戰略、增加戰術選擇性外，關於如何提升我方海空軍及海巡機艦對於雷射武器的偵查、防護以及反制能力，乃至於類似事件發生時，於軍事、政治領域的因應作為，或均應提前規劃。

（作者為生技研究人員及經理人）

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