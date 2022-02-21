自由廣場》黃郁婷你跟我換好不好？

◎ 木下實

我常為我當年的決定後悔，如果我沒有表達我的想法，如果我沒有去臺灣實踐民主政治，如果我沒有公開表達同情香港。人才公寓呀，還有那落戶資格，在我實打實的工作能力下都不是什麼問題。不過我也安慰我自己，就當自己繳吉茲亞良知稅了。

有些人反向運動我就搞不懂了，這不是自己把路走窄嗎？看一下現在的徐州人口販賣案，中共官方的先期不作為，近期的降溫，當個女人不會感同身受覺得痛心嗎？中國的黑暗面被掀開一角，境外勢力這個時候就要被拉出來頂鍋。共產黨為了維護自己的光輝形象可以昧著良心把人關進去，你找他們取暖這是什麼操作？

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今天表現的順共產黨心意，估計統戰部門的那些人多誇幾句骨頭都要酥了，說不定能拿幾個廣告？想多了，這個排名大概也就中國的省級隊伍中有個名堂，後面就去當健身教練了。要是你回到臺灣，繼續酸供你吃喝的國家，應該是能拿到比這更好的待遇。說不定某個已經自行入棺的奶狗會去機場接機，對了，出來和精神錯亂的前訓導主任來個姐妹情，這個劇本多好。

那臺灣的酸民有能做什麼？你家要是有開麵館也什麼事情不會有，上廣告代言也沒有小編跑去把刀架在老闆脖子上，健保還可以搭醫療專機。不過在我們這邊就沒有那麼簡單了，隨隨便便就可以@共青團@新華社。開放酸民留言？聽過根據法律未顯示？甚至沒有結果都可以出現。也只有川普總統事情的大使館比較硬氣，是微博上難度的民主綠洲。甚至不爽聽還可以拿過激的留言賺年終。中國？科學都可以拐彎了，法律怎麼會是擋箭牌？知乎上的福島廢水食品議題，「日人民日報」先定了個調子，平常在宣導輻射安全劑量啊那些醫生醫檢只能主動加入對日本的口誅筆伐之中，表忠心嘛！中國的好醫院和大學都是「黨」管的，沒個表現還想不想升等了？這種沒自尊的事情也要做，「體制」內就是這樣，什麼真理也壓不過「黨」，甚至吃屎也要喊香。

我不認同中共政權，所以我大學要升旗的時候我從來沒有面向過污腥紅旗，我頂住了不斷的批鬥。代價我付了，只是為了我心中那一點的自由和反抗。縱使我只能做這些來表達的反抗和控訴。而對面那邊的那位，卻不知道為什麼緣故要鑽進來。那跟我換好不好？你想取暖還是主場都行，我只想找個不用恐懼的地方。馬勒戈壁，我想抱怨個行政問題都要考慮關鍵字，這能好好說話了嗎？

（作者為曾來台灣當過交換學生的中國人）

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