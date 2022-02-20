自由廣場》杜勒斯與台灣命運 蔣介石選擇忘記

◎ 王景弘

杜勒斯是何許人？台灣的年輕世代和不注意冷戰史的人，可能感到陌生。

台北有一條里程最長的羅斯福路，和一條麥帥公路，但沒有杜勒斯路，甚至沒有一座紀念銅像。

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論對台灣民主與生存的貢獻，杜勒斯遠超過羅斯福與麥克阿瑟，但蔣介石選擇忘記，讓杜勒斯成一個對台灣命運影響最大的隱形人。

其實，杜勒斯這個名字，台灣人應該都很熟悉。去過美國華府地區的人都知道，也很可能都在「杜勒斯國際機場」降落，這個機場就是以艾森豪政府國務卿約翰‧弗斯特‧杜勒斯(John Forster Dulles)命名。沒有去過美國，但出過國的人，也知道最早的桃園機場大廈就是仿杜勒斯機場建造。

羅斯福給蔣介石面子，邀他出席開羅會議，讓他宣傳是「三巨頭」之一，也以一紙會議新聞公報宣稱要把滿洲、台灣與澎湖「歸還中華民國」；麥帥挑戰杜魯門政府的立場，強調台灣戰略地位重要；蔣介石感念這兩人還不離譜，但真正施展外交與嚇阻手段，保障台灣安全與生存，貢獻最大的應該是杜勒斯。

保障台灣安全不被中共併吞，讓蔣介石的國民黨政府可以在台灣「偏安」，那蔣介石為什麼不感念他？蔣介石與杜勒斯有什麼矛盾？杜勒斯如何挖空心思，把蔣介石的中華民國「凍結」在台灣？他「維持現狀」，以拖待變，和平演變，與和平手段解決爭端的原則，對台灣命運的影響到今天存在。

杜勒斯家族與大清帝國、中華民國和台灣都有奇特的淵源。他外祖父弗斯特(John Forster)曾擔任過國務卿，離職後任律師，經他曾任大清駐華府公使館顧問的女婿藍辛(Robert Lansing)介紹，出任李鴻章與日本談判馬關條約的法律顧問，把台灣與澎湖割讓給日本。

藍辛是杜勒斯的姨父，後來也出任國務卿，與日本帝國達成「藍辛─石井協定」，承認日本在中國利益。

杜勒斯出任國務卿則主導舊金山對日本和約，堅拒蘇聯集團和英國的壓力，主張日本只宣佈放棄對台灣與澎湖的主權，不讓渡給任何國家。「台灣地位未定」就留給台灣以後演變成新國家的生機。

與杜勒斯溝通交往最多的國民黨駐美大使顧維鈞，推崇杜勒斯說，沒有一個美國人或家族比杜勒斯和他的家族對「中國」更友好。

這本書以美國外交文件及相關著作，檢視杜勒斯外交策略對台灣命運的影響，他立場反共，但與立場同樣反共的蔣介石矛盾在那裡，為什麼他與戒嚴統治下，對台灣前途沒有發言權的台灣人民利益更契合。

顧維鈞對杜勒斯的評價，從民主化後的台灣世代來看，應該是：沒有一個美國人比杜勒斯對台灣民主生存的貢獻更大。蔣介石選擇忘記，台灣人不能跟著忘記。

（作者著有《杜勒斯與台灣命運》）

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