自由共和國》陳逸賢／奧蒂嘉夫婦的黑歷史之二

尼加拉瓜強人奧蒂嘉夫婦（法新社檔案照）

陳逸賢／資深媒體人、譯者

羅莎里奧雖然說是妻以夫貴出任副總統，其實她的出身背景也十分複雜。作家梅迪納說，羅莎里奧自幼生性叛逆、一九六七年十六歲未婚生下女兒。她母親立刻從醫院帶走外孫女，逼她嫁給不知情的一個青年男子，兩人又生了一個兒子Rafael Antonio，但是這個丈夫在一九六八年吸毒過量身亡。

外祖母把小女孩取名Zoilamerica，跟自己名字相同。這個名字發音如同 Soy la America，意即「我是美洲人」，除了隱寓反美意識之外，還有深刻的政治意義。民族主義者桑定諾反抗親美政權，被蘇慕薩的國民警衛隊殺害，而他正是外祖母的舅舅。

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羅莎里奧二嫁、加入詩社、出入吸食大麻的派對。母親過世後，接回兩個子女。她受雇擔任反對派大報《新聞報》（ La Prensa） 發行人兼總編輯的秘書，並加入桑定陣線成為地下黨員。然後，她離婚、三嫁桑定同志伊巴拉 （Carlos Vicente Ibarra）。懷孕時，夫妻倆為逃躲蘇慕薩暴政，逃亡出國。他們第一站來到委內瑞拉首都加拉卡斯。此時他們認為應該割捨政治，希望到巴黎研究拍攝電影。她不時流連各項展覽會場、欣賞藝術作品。有一天，就在拉丁美洲獨立運動英雄玻利瓦（ Simon Bolivar）出生的故居，巧遇一位尼加拉瓜老鄉。這位老鄉坐牢期間，她曾經和他通信。他就是奧蒂嘉，而她對他一見鍾情。

奧蒂嘉立刻重新點燃了她的革命熱情。他被桑定陣線指派為海外發言人、移居哥斯大黎加。懷有身孕的羅莎里奧和丈夫伊巴拉帶著子女隨後也來到哥京聖荷西。不久，伊巴拉到古巴進修電影製作，羅莎里奧立刻和奧蒂嘉同居。

羅莎里奧在《新聞報》的老闆不是別人、正是一九九○年與台灣復交的查莫洛夫人的丈夫彼德洛‧華金‧查莫洛（Pedro Joaquin Chamorro）。查莫洛與老蘇慕薩的次子 Anastasio Somaza Debayle是中小學同學。查莫洛參加武裝抗拒老蘇慕薩的活動，曾被老蘇慕薩的長子Luis Somoza 抓去坐過牢。Luis Somoza 一九六七年病逝後，西點軍校畢業的弟弟 Anastasio Somoza 繼任掌權。查莫洛是個動見觀瞻的右派反蘇慕薩人物，家族先人出過四位尼加拉瓜總統。一九七八年一月光天化日下，他在尼京馬納瓜街頭遭特務狙殺。這下子激起民怨，出殯時有數千人執紼，而且史無前例、出現民間起義，有三萬多人走上街頭，全國出現總罷工。小蘇慕薩祭出鐵腕，更加強力彈壓。查莫洛遺孀接管的《新聞報》報館甚至多次遭特務開槍射擊。

同年八月，第二次起義爆發。桑定游擊隊員闖入國會大廈、掌控了戰略要衝，劫持了約二千名人質。當時領導劫持任務的第二號指揮官是個年僅二十二歲的女性瑪麗亞‧帖雷玆（Maria Tellez），目前被奧蒂嘉關在牢裡。她代表與政府談判。兩天後，小蘇慕薩同意付贖金、釋放五十九名桑定陣線囚犯。這批人坐著黃顏色的學校校車前往機場、飛往古巴。

可是，讓小蘇慕薩和他的政敵大吃一驚的是，沿路民眾夾道歡送。

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