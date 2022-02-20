自由共和國》彭光治／台灣證券市場 走過一甲子的滄桑軼事之二

彭光治／台灣證券交易所前國際部協理

（二）交投人工操作如何演變至電腦全自動化

然而，回想這六十年來台灣證券市場的演進歷程，並非平靜無風而一蹴即就的；換言之，這儼然是一齣歷盡滄桑、經長期淬煉才逐步壯大至今日在全球舞台上，與以科技產業為首的經濟同步展現實力的活生生股戲。

首先，欲瞭解集中市場的歷史，最好先認知其交易操作是如何從人工操作的具體市場演進到如今靠電腦和網路的抽象化市場。

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所謂具體市場，初期的交易程序係由券商經紀人在證交所交易廳內以口頭唱報喊價，並隨時關注黑板上的各檔優勢報價與券商代號來競合敲定，同一時間的另一方，即專業券商和兼業銀行的各營業廳，係靠著與交易廳連線的對講機來傳達喊價和成交內容，並將各檔買賣喊價寫在黑板上以供投資人即時參考。

至於成交後的交割，投資人務須在限規日期內繳交價款或實體股票給券商（或兼業銀行），以便券商依交易種類別之交割日期，由各清算員前往證交所結算部以及特約銀行派駐該所之財務部辦理集中交割作業。日後再由券商將股票或價款點交給投資人。投資人若有志當股東，還必須將手中持股提往上市公司辦理過戶手續，並在股票背面受讓人欄上加蓋印章，才成為股東。股東賣出股票時，在股票背面出讓人那一欄也要蓋章，才能出售。

其次，操作程序改變的第二階段，是證交所因預期市場規模和交投數量勢將愈來愈大，在開業十年經數次搬遷地址的過程中，一九七二年七月起逐漸淘汰「口頭唱報」之競價模式，而仿效日本制度，改採「專櫃申報競價」模式，藉以減少弊端；此新模式係由各券商派駐職員，於交易廳內的三、四座馬蹄形櫃台外穿梭，由專櫃內的交易所職員受理口頭申報後，將內容登記在各檔別的Ｔ型競價表上。一旦撮合成交，就記錄在「成交紀錄簿」上，並使買賣雙方確認。

此外，櫃內另有職員隨時按鈕操作與券商連線的「電動行情揭示板」。至於債券交易，因交投本來就很少，仍沿用舊制在櫃台上陳列申報單於夾板內競價處理。未久，交易廳內增添廣播電台的行情播報，以利國內投資人收聽。又成交後續的清算作業，則省掉早期珠算高手計算的操勞，開始用終端機的鍵盤輸入電腦主機以便編制各種表報。

操作程序改變的第三階段，係隨著電腦軟硬體的快速發展，一九八五年起，交易所另闢一室，逐步採用「電腦輔助交易系統」作業，靠操作電腦終端機畫面的人手來判斷撮合成交，至於券商端亦與證交所電腦連線。如此一來，過往熱鬧的交易場面終於落幕，但在靠邊樓上設有隔著玻璃窗的參觀台，聊以表示仍可見到市場核心的形象。

最後在一九九三年八月起開始實施「電腦全自動交易系統」作業以迄於今。進入千禧年後，對全體市場的資訊一併納入單一窗口系統的「公開資觀測站」。

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