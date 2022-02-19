自由廣場》到底誰讓她那麼囂張？

◎ 秦靖

台灣滑冰國手黃郁婷，因身著中國隊服、又聲稱參加北京冬奧像在「主場」作戰，引發軒然大波，台灣民意指責體育署、中華奧會過於軟弱，連黃郁婷在開幕式的掌旗官資格都不敢取消時，有媒體放出風向說著，中華奧會承受國際奧會不小壓力，若以防疫為由缺席開幕式，或者撤換掌旗官恐將遭到除籍。同時間，始終不道歉認錯的黃郁婷接受某家媒體專訪表示很後悔，說著早知道穿中國隊服影片會有這麼大問題，就不會PO上網，他的教練父親更說著黃郁婷遭到網路霸凌，冬奧賽事期間毫無食慾云云。

這一套試圖安撫台灣不滿民意的劇本，試圖將中華奧會的責任全部推給國際奧會，卻遭到體育署澄清說沒有這樣的情形。沒想到，黃郁婷卻又在自己冬奧最後一場比賽後回嗆網友！「後悔」之說顯得諷刺。

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筆者很難想像，國際奧會連每個國家的掌旗官都要「管」，甚至祭出「除籍」威脅，合理嗎？中華奧會早已不受控，小英政府真的無法可管嗎？當黃郁婷說著後悔不該將影片PO上網，完全不自知身為國家代表隊的分際時，她的「後悔」搭配特定媒體的政治調性，顯得虛偽感十足。

黃郁婷穿著中國隊服、說著「有主場作戰感覺」，台灣人民接受嗎？再看她鏗鏘有力、毫不認錯地回嗆網友，誰在霸凌台灣人、誰在傷害台灣人的情感？替她擦脂抹粉的中華奧委會或是媒體，可以接受如此囂張的言行嗎？

黃郁婷過去十年領走台灣的國光體育獎金至少一千四百一十萬元以上，體育署長期補助優秀選手參加亞運、奧運的經費，她光是去年就拿走了培訓費用超過百萬，近十幾年的補助費用絕對超過千萬。

黃郁婷無法掌握國家代表隊的分際，持續出言不遜，體育署乃至於小英政府應該要「亡羊補牢」、壯士斷腕取消其閉幕式掌旗官的資格，更剝奪其今年度後續亞運、世大運國手的出賽資格。

誰在說謊？黃郁婷只是一時不察？連外籍網紅幫中國大外宣時都有一定的價碼，台灣國手的收買「價」多少，《北京日報》頻頻採訪黃郁婷的意圖與默契昭然若揭。否則以一名在一千五百公尺女子溜冰項目名列倒數第四名的黃郁婷，有何採訪價值？這塊台灣樣板領走台灣人數千萬的納稅錢，如今卻淪為中國統戰宣傳的棋子，始終不認錯，全國人民都睜大眼看著政府後續的處置。

（作者為教育工作者，台南市民）

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