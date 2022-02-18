自由廣場》談25歲陳聖文參選爭議

◎ 陳冠甫

民進黨黨內初選激烈，名嘴李正皓爆料參選市議員的新北大文山的黃琳，與台北市大安文山的陳聖文，曾有新黨與國民黨背景，政治認同轉變之快速，讓李正皓質疑是否有統派企圖「借殼上市」的可能性。陳聖文日前上政論節目火線回擊，解釋改變過程。顯然「政治背景曲折」這件事，會對初選甚至年底選舉造成影響。

政黨組成核心是黨員，團結黨員的骨幹是價值。除了台灣民眾黨外，其他政黨理念清楚明確。因此，政黨認同鮮少快速改變，而是一個累積的過程（暫不論政治資歷雄厚、帶槍投靠的大咖）。

請繼續往下閱讀...

多數基層民代是學生時期就參與政黨活動，如營隊或相關課程，再進一步擔任志工、助理，累積工作經驗，同時也為日後參選建立從政履歷。以雙北為例，藍綠不少新人都有類似經歷。或許也有如陳聖文二○一九年參與民進黨青年培訓課程，二○二○年大選時出力協助，同年底即決定投入選舉，但坦白說「真的少之又少」。

更少見的是，陳聖文碰巧在大安文山選區看板掛好掛滿，媒體還曾爆出掛起超過兩百面看板。充沛的資源與政壇大咖支持，巨大政治能量加身的快速崛起，以及知名殯葬企業的家族背景，難免引發綠營關注，甚至非議。

平心而論，家族背景可為助力，也可是阻力，就看當事人如何回應、甚至運用被人質疑的「覺醒」過程。例如他一直未交代的「誰推薦入黨」就是個例子。

陳聖文另外受訪時曾表示，政治立場的轉換並不少見，「現在柯黑不都是曾經的柯粉？」但陳聖文只要試想：若柯黑代表民眾黨參選會是如何的光景，或許就會了解綠營對他的疑惑所在了！

（作者就讀臺北大學法律研究所，台北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法