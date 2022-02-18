自由廣場》老國民黨談「暗獨」風波

◎ 胡文琦

媒體報導，中共《人民政協報》日昨刊出一篇文章，文中點名中國國民黨的立委陳以信、林為洲「公開勾結」國際反華勢力，是「暗獨」人士。對此，林為洲表示，「中華民國就是主權獨立國家」，若這樣是台獨的話，那台灣大部分的人都是台獨；陳以信則強調，國民黨未來的路線應該是「親美」與「和陸」兼顧，中共不應把尋求「穩定平衡」當作反華，否則將是嚴重誤判。

林為洲指出，「我們國家的名稱叫中華民國」，將來海峽兩岸要怎麼處理，以台灣來講，那要看台灣「兩千三百萬人的自由意志」決定。林為洲說，兩岸之間希望可以繼續維持和平關係，甚至可以共榮共存，但最近顯然不平靜，解放軍戰機擾台情況反而越來越嚴重，甚至逼近領空或疑似已經飛到東引、東沙附近，這讓兩岸更緊張，中共方面要負起很大責任。

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筆者認為，此事可從下列角度「務實觀察」，首先，基於「歷史延續與事實真相」，乃至是所謂「維持現狀」的國際政治現勢來看，「中華民國是一主權獨立國家」殆無疑義，並不會因為「你好大，我就應該好怕」。換言之，堅持中華民國並不該是什麼「暗獨」，而就是光明正大「愛我所愛信我所信」的政治理念。

其二，誠如林為洲所言，果若連這樣也要被刻意解讀成「暗獨」的話，那習主席一番寄希望於台灣人民的「心靈契合」工程，顯然亦將違反中共目前與美國戰略競合下，所一貫主張互相尊重、共存共榮的「國際多元文明體制」。而國民黨員基於捍衛主權、利益國民福祉的外交努力，當然更不是所謂的「公開勾結」，因為，那正是「讓人民過美好生活」政府所該有的天職與責任。

其三，站在東方傳統「小事大以智、大事小以仁」，與習主席所言「時與勢」都站在中國這邊的「大國崛起」自信下，中共的自制與善意，仍應是兩岸和解的「先行者角色」才是。

（作者為前中國國民黨發言人，新北市民）

國民黨可別劃錯重點

◎ 施雅軒

針對《人民政協報》在二月十二日刊出「促統必須同時和島內兩股勢力作鬥爭」一文，該文發明「暗獨」一詞指控國民黨後，立即引起台灣政壇關注，主席朱立倫更在十六日以臉書「我們是中華民國派」回應，除了「對該文的論調深感遺憾，完全無法認同」，更加碼道出「那種跋扈獨斷、處處樹敵的戰狼嘴臉，絕對是這條路（維繫區域安全和平）上的障礙」，如此回應，不知道國民黨針對這篇報導是否劃錯重點？

首先要知道的是《人民政協報》是中國人民政治協商會議全國委員會的機關報，也就是全國政協主席汪洋轄下的發聲筒，作者高楊雖然十五日有新聞對外宣稱「此文是他的個人看法，沒有跟國台辦事先溝通過」，但是細查他的資歷，他是現任該報《兩岸經合周刊》主編，擺放在同一個版面上，還有其所著的兩篇報導，即「與祖國一起燃情冬奧」、「台兩統派政黨以特殊方式賀新春」等等，加上搬出全國台灣研究會會長汪毅夫所提「國民黨內的頑固派、民進黨內的反動派與台灣問題之間有著密切的聯繫」，高楊扛紅旗的角色實在毋庸置疑，憑話語權的位階實在沒有與國台辦商量必要性。

在這份號稱「兩岸直航飛機讀物」刊此文章，這破壞力實在太強了，被點名到的人幾乎兩岸政治筋脈武功盡失。假如國民黨還要優化兩岸路線，還要再爭辯「暗獨」與否，恐怕要思考是否劃錯重點了！

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）

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