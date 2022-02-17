新聞線上》民進黨等待果陀

記者陳杉榮

年底首都之戰備受矚目，自一九九四年陳水扁在國民黨分裂的局勢下險勝後，民進黨未曾在台北市執政，這回民進黨能奪下首都嗎？由於這場選舉是二○二四總統大選的前哨戰，國民黨磨刀霍霍勢在必得，作總統夢的柯文哲不可能棄守，三組人馬、三足鼎立的大戲就要開場。

過去政界慣以藍大綠小的基本結構分析台北市選舉，在年輕人擺脫黨國桎梏後，韓粉的兒女可能改投小英，藍綠基本盤變成滾動式，不再是鐵板一塊。候選人的魅力更是決勝關鍵，台北市長民選以來，當選人都有暱稱，「阿扁、小馬哥、大頭斌、柯Ｐ」大家無不耳熟能詳，好像成為勝選的潛規則。

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選舉要靠知名度，大型選舉更是必要。知名度是「致命的吸引力」，沒有知名度不可能有支持度，沒有支持度，再好的政策也是枉然。有了強大的知名度，討厭對手的「賭爛票」就有機會得手。二○一八年高雄市長那一戰，韓國瑜本來只是犧牲打，在中共認知戰和韓粉的激情狂熱下，他憑藉強大的知名度，一路挺進，最後連「討厭民進黨」的「賭爛票」都拿下了。

同理，二○一八年的台北市長選戰，柯文哲早已背棄民進黨的國家路線，蔡英文還在猶豫不決，深綠選民反彈「逼宮」，才勉強提名立委姚文智應卯。姚文智起步較晚，知名度不足，在各項民調中難以突破兩成，根本不可能營造出「棄柯保姚」的條件。在十項公投併選舉的亂局中，被棄保的變成是姚文智，國民黨丁守中可能勝選的局面也被逆轉，柯Ｐ驚險連任。

年底這一仗，蔣萬安肩負國民黨「光復首都」的任務，柯文哲支持的黃珊珊最近砲火猛烈，民進黨則是給人還在「等待果陀」的猜想。陳時中、陳建仁、林佳龍、蕭美琴、鄭麗君等被點名人選，都不是出身台北公職。這幾年蔡英文棄守台北，並未在台北培植有分量的政治人才，首都八年來由不堪想像的人執政，蔡英文總統理應出面道歉。

話說回來，民進黨若提名得當，可能重返執政。蔣、黃二人都出身藍軍，致命傷在鷸蚌相爭，藍軍分票，兩敗俱傷。但若民進黨的人選不夠強，知名度不夠、欠缺政治魅力，那麼藍軍將會出現棄保，由一方取得勝利，民進黨還是無緣首都市長。

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