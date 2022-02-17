自由廣場》外勞變移民 勞動部炒短線

◎ 官文傑

最近「外勞變移民」的議題突然成為熱門話題，貴報日前就專題報導「移工變移民！ 專法VS.行政命令 還在拔河」；還有立委配合廠商舉行座談，也有所謂的學者專家在報章雜誌撰文配合演出，勞動部長更指示負責外勞業務的勞動力發展署草擬辦法，期望以行政命令讓「外勞變移民」就地合法，以解決眼前的缺工問題。

台灣目前缺工嚴重是事實，但移民是永久性的人口增加，缺工卻是期間性的情勢變化，何況還有藍領、白領的技術智能必須考慮，以及國內技術人才供應的配合等等多方面變數，「外勞變移民」這種急就章式的政策，缺乏全面、深入的社會整體利弊衡量，且將讓原已殘缺不全的外勞政策嚴重崩壞，也勢必因此產生大量的外勞與雇主的勞資爭議，屆時如演變成動亂，將讓台灣社會付出鉅額成本。

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至於部分學者專家的危言聳聽，我們不以為然，這段時間的缺工，主因在疫情嚴峻，加上封鎖邊境，才使得外勞難以入境，和薪資多寡或日、韓搶工毫無關聯；在外勞眼中，台灣仍然是打工天堂，到台灣打工沒技術門檻，也沒有語言設限，付出的代價極低，報酬卻相當豐厚，實質所得更是居亞洲之冠！這也是為何外勞們對赴台打工趨之若鶩的主要因素。

其實，外勞來台打工之所得，超過十倍於他們在本國工作所得，所以來台工作目的在賺夠財富而後衣錦還鄉，回國後他們可買地置產做小生意，甚至退休養老；對移民台灣他們不但沒概念，更是沒甚麼興趣！勞動部的長官們為解決缺工問題，飢不擇食似的希望他們變為台灣人，我想他們絕大多數並不領情甚至毫無意願。

如果勞動部仍維持舊思維，意欲以留學生模式讓外勞就地變移民，則將產生極大風險及紛爭。以分數或高薪作為外勞聘僱移民標準，將讓挺外勞團體如獲至寶，為他們開拓一條攫取暴利的康莊大道，屆時勞資爭議大量產生，不但影響社會治安，也會讓全國各地勞工主管機關疲於奔命。

要解決此一亂象不難，除盡快增加外勞引進國家外，還有就是盡速通過經濟移民法案，篩選有意願移民台灣的技術勞工，通過語言考核後可攜家帶眷來台工作，經一段時間可給予永久居留甚至國籍。如此不但可以找到優質技術勞工，也可順利擁有願意融入台灣社會的優質國民！

（作者為前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）

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