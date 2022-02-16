自由廣場》網紅淨山的反思

◎ 張經偉

日前有網紅拍片「淨山」、「保護大自然」，誰知竟破壞了日治時期的古物。個人認為，這反映出當代環保觀念的常見迷思：「人類文明」與「大自然」是相對立的，前者正在壓迫後者。因此，看見野地裡的人造物（例如這次的舊酒瓶），就直覺認定那是汙染物、該被清除、以示人類對自然的賠罪。

人為產物等於不自然嗎？其實，今天台灣的許多山林，都是人造林。地球稀罕人類去保護嗎？早在人類文明之前，就有過五次大滅絕，第五次滅絕了鳥類之外的所有恐龍，地球卻都存續至今。想征服自然的人們會如何？秦始皇、漢武帝，晚年皆追求長生不死，就是因為自認宇宙主宰、試圖推翻「人皆有一死」的自然法則，結果秦始皇搞死了自己、漢武帝搞死了自己的太子和皇后、地球則照樣運轉。

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吾人當反思環保觀念：「人類文明」實為「大自然」底下的一個亞種，我們的各種行為，之所以能做出來，都是因為大自然允許。哪天人類太超過，也輪不到人類毀滅地球，而是地球會毀滅人類（電影《哥吉拉》系列正是在講這個道理）！做環保不是為了救地球，而是為了把大環境，維持在適宜人類文明永續發展的狀態（例如不要太冷或太熱）。有此認知，方不至再對野地中的人造物，如此反應過度。

（作者是清大歷史碩士）

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