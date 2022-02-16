自由廣場》台灣具備「多艘航母戰鬥群」的軍事實力

◎ 曾傑克

正如美國前太平洋軍區總司令將麥克阿瑟將軍曾說過，台灣被視為「永不沉沒的航空母艦」，排列在西太平洋第一島鏈環中，「最重要的中間點」，以遏制共產主義的擴張。多年前，美國有位海軍上將甚至說過，台灣相當於廿艘航母艦隊的軍事戰力。

台灣被台灣海峽（台灣與中國大陸相距一百英里）、菲律賓海和太平洋所環繞，具有優越的地理戰略優勢來保衛自己，更有超過二百座高於一萬尺的高山，可用來做很好的制空與制海的軍事基地，細說如下：

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台灣二百座的高山，形同二百架美國最厲害垂直起降的隱形戰機F35，不用加油，不用訓練飛行員，不用機場，廿四小時隨時待命在一萬尺的高空，，配備數千枚美國最厲害的AIM-120D中程空對空飛彈，射程達到一百六十公里，任何靠近台灣領空的飛行物，都可全數殲滅。

飛彈或者直升機，當從地面起飛到高空時，最需大量燃料。而身處一萬尺高空，可節省相當大量的飛機油料和飛彈的燃料，加上高空滑翔距離更長，更增飛彈或者飛機的射程，反應時間上也縮短不少。

對於遠距偵察與監視，可利用數十架歐洲奧地利國設計製造的偵查用無人直升機Schiebel Camcopter S-100，停留在空中逾十小時，中共已買了數十架，拿回去山寨，二○一六年在高雄舉辦的第一屆台灣國際海事展覽會，在會場上曾見過到此型飛機展示。

至於台灣周圍近海的制海權，可利用美國的魚叉飛彈（台灣已購百枚），或者美國戰斧巡弋飛彈改裝成的長程反艦飛彈，射程更可達數千公里。筆者曾提出，部署以美國戰斧巡弋飛彈為主的各式短中程飛彈兩三千枚，隱藏在中央山脈，是最適合台灣的不對稱戰術「刺蝟」武器系統，一旦台海戰爭爆發，台灣可用美國太空及高空偵測追蹤通訊系統，或者上述遠距偵查用無人直升機，全力反擊，可達「萬箭齊發，千發千中」之效。更可利用美國的台灣嚇阻法案，並藉著每年提撥廿億美元外國軍事融資，強化台灣抵禦中國侵略與脅迫能力，同時又有全球自由民主國家協助，應可立於不敗之地。

（作者是留美退休航太工程師）

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