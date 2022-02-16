自由廣場》（林保華專欄）關注香港年輕人的困境

有關涉及在台港生署名「何歡喜團隊」寫恐嚇信給馬英九等政治人物的案件真相如何，有待進一步查明。自由時報報導以「人道援助」事由來台居留港人逾一百卅人，推估未來還有四百至五百人。香港蘋果日報在去年被封殺前夕的統計，警方就反送中運動拘捕了一萬零二百六十人，年齡在十一至八十四歲。今年一月，有香港團體針對被捕的四千名學生推行「兌變計畫」，也就是幫助他們重塑生涯，對他們進行心理輔導，並且協助安排工作。至於「兌變」到何處，自然是政府所希望的「愛國愛黨」。

有因參與反修例運動候審的廿一歲女青年寄百封求職信終獲聘，惟簽約須申報「無被起訴」，結果未獲聘用。有學生保釋期間考入大學，定罪出獄後即被開除學籍。「兌變計畫」前年成立至今幫助四十多人。

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提出「光復香港，時代革命」的香港本土民主前線發言人梁天琦因為涉入二○一六年春節的旺角騷亂，被以「暴動」罪判刑六年，因表現良好被扣減刑期於今年一月中旬出獄，獄方在凌晨三點神不知鬼不覺的放他出獄，至今毫無訊息，相信當局也會將他納入「兌變計畫」，這位香港大學哲學系傑出學生是否接受重塑，是另外一個問題。

台灣作為民主國家，與香港唇齒相依，協助香港青年義不容辭。六四屠城以後好多中國人獲准定居美國，發生許多奇奇怪怪的事情；港青到台灣也可能出現一些事情，但是香港長期接受英國教育，與中國黨國教育不同，這類事情會少很多。由於香港黑警的殘酷鎮壓，有些港青出現所謂的政治暴力創傷症候群，也會隨著時光與心理輔導逐漸淡化。

我們最關心的是中共藉他們來台灣「滲透」，但因為他們很多都還是學生，即使中共收買，也還來不及把他們訓練成為資深間諜而容易暴露；而且他們來台人數到底還少。真正的中共間諜，在港青流亡來台以前已經假冒反送中人士捷足先登，有些台灣人還糊里糊塗歡迎。標準偏低的投資移民，反而更容易滲透，因為中共的滲透是不計經濟成本的。

台灣正在處於政經飛躍的關鍵時刻，不但人才、勞力缺乏，人口也在遞減並老化，如果能夠適當放寬港青的就學、就業與移居，那是注入台灣的新鮮血液，尤其他們的反共意志與抗爭經歷，是台灣年輕人所不及的。當然台灣是民主國家，必須按照台灣法律行事，這點可以透過輔導逐漸融入台灣社會。至於來台而對不起在香港的戰友而感到內疚，只要好好讀書、工作，繼續為香港的戰友做些有益工作，內疚也可以逐漸弭平。

希望政府部門採取果斷一些行動，繼續採用個案、專案處理，但是放寬條件。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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