自由廣場》中國與清廉的距離

◎ 王昱培

國際透明組織日前公布「二○二一年清廉印象指數」，中國在一八○個受評國家與區域中位列第六十六名，是二○一四年以來最佳成績，中國打貪反腐看似有成，然若從下列層面看來，中國貪腐狀況不僅未有根本改善，還有惡化之虞。

中國打貪反腐本質是權力鬥爭，而非促廉手段：早在江澤民掌政時，就將時任北京市委書記的政敵陳希同以貪腐罪名入獄；胡錦濤時代仗恃江派撐腰而跋扈，受當權者視為眼中釘的上海市委書記陳良宇，也被以貪腐罪嫌關押；現任國家主席習近平「十八大」上台後，打貪反腐規模是中國建政之最，先是查辦周永康、郭伯雄、徐才厚等多名江澤民人馬的「大老虎」；日前央視「零容忍」反貪專題片揭露涉貪受關押的「孫力軍政治團伙」，包括公安部前副部長孫力軍在內的多位政法系統高官，輿論紛指中南海意在清洗政法系統的反習勢力，以力保習近平廿大連任，因此官方宣稱的「反腐敗鬥爭永遠在路上」，實則「權力鬥爭永遠在路上」。

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國際透明組織主席盧比歐（Delia Ferreira Rubio）日前表示獨裁國家因欠缺獨立制衡機制，致反腐政策有流於受少數菁英左右之弊，說法完全切合中國現狀，中國負責查辦貪瀆的「中國共產黨中央紀律檢查委員會」和「國家監察委員會」均接受黨領導，並非獨立調查機構，易受高層意志指使成為鬥爭武器。更何況，倘反腐行動確實有效，何以「集團性」的貪瀆犯罪一再發生，未有遏制之跡象？

二、「國進民退」政策增加賄賂風險：習近平上台後持續加強對民間企業的控制，「國進民退」與「企業姓黨」成為中國市場的主旋律，在中共官方明確要求民營企業以「服務國家」為優先，官商勾結的情形將更加嚴重，因為民營企業若不藉由行賄政府官員或利益輸送等方式打通關節，恐怕會面臨貸款不易、未受惠於稅收減免等經營困境，這從中國在去年「全球賄賂風險指數」調查結果中，於一九四個受評國家和地區位列第一三五名的高賄賂風險名次，即可見一斑。

綜上，中國在大力推動反腐下，短期固然締造出亮麗的數據，但長遠來看，在制度性的弊端未除下，中國與清廉的距離只會愈來愈遠。

（作者是廉政人員）

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