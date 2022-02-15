自由廣場》這樣的國民黨

◎ 莊勝榮

國民黨人最喜歡吹捧蔣經國，動輒說經國先生政績最好，十大建設造福台灣人民。一個歷史人物皆有功過，不可能十全十美。像毛澤東被評論建國有功，文革有過。鄧小平改革開放有功，六四有過。同樣的蔣經國十大建設有功，美麗島事件有過。如此評論，站在歷史高度來看，不是政黨或個人喜怒角度，應算公允。

不管蔣介石或蔣經國的政治信念都是反共的，失掉中國大遍江山，輸去歷史地位，或準備東山再起奪回河山，或藉此凝聚力量，以合理化其統治。至於理由是否正確，反正他們的信仰沒有人懷疑。每到蔣經國去世紀念日或國民黨主席上任，都會有頭寮謁陵的橋段。看似崇拜或尊敬心中的經國先生，謁陵後卻沒有帶走他的反共思想及信念，反而親共反美反日，國民黨從經國先生的信徒變叛徒，這種矛盾的謁陵畫面，不覺得諷刺虛偽嗎？

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他們也許會說，國共內戰事隔七十多年了，現在重要的是交流互利，說反共太沈重。但問題就在交流，共產黨要交流嗎？蔣經國是基督徒，不然國民黨員就可以擲筊問他。蔣經國曾經去蘇聯，深知共產黨的本質，他的父親當時有二百萬軍隊，卻被共產黨二萬軍隊打敗。

共產黨常用的統戰、挑撥、分化、製造矛盾，文攻武嚇，聯合次要敵人打擊主要敵人等招術不變。同時，對付台灣要武統思維沒變，軍機擾台更是變本加厲，現在談交流，不是更沈重嗎？蔣經國生前告誡國人，共產黨的話不能相信，他的徒子徒孫聽進去了嗎？沒有。反而變成叛徒，高層親共投共不反共，而被打壓的民進黨反而變成反共親美的信徒。信徒變叛徒，叛徒變信徒，歷史就是這麼吊詭。

國民黨的思維就是把民進黨當成主要敵人，唯有民進黨會跟它爭權力，把共產黨當次要敵人，甚至當成朋友。美國萊豬進口及日本福島食品進口，不是他們講的食安問題，那是包裝騙人說法，也不是吃了絕子絕孫在胡扯瞎掰，而是親共投共反美反日，以及反執政黨的心理投射。如果萊豬或食品是從中國進口，這些人會那麼大聲反對嗎？會要求公投決定嗎？看在有腦筋的選民眼裡，這種政黨還會有選票，那才真是世界級的怪事。

（作者是律師）

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