自由廣場》（鏗鏘集）藍白合的陽謀陰謀

◎ 王景弘

台灣進入選舉年，政客蠢蠢欲動，投機結盟之說盛行，其中以藍白合最受注目，這套策略有公開宣示尋求勝選的陽謀，也有暗自盤算的陰謀。

陽謀路人皆知，藍白「合作」唯一共同利益在扳倒民進黨，但藍營喊團結合作，意思國民黨要坐轎，白營替它抬轎；柯則學老毛，聯合次要敵人打擊主要敵人，藉此吸納藍票，壯大自己。

請繼續往下閱讀...

藍營已經六神無主，只有權力飢渴，寄望紅朝拉拔；柯黨沒有中心思想，起手墨綠，瞬間染紅，黑藍黃不忌。論實力與人才，柯黨比國民黨相去仍遠，國民黨要哄柯黨跟它團結，只因為柯黨「成事不足，敗事有餘」。

民進黨當年支持柯文哲，在天龍國扳倒國民黨，目標明確，沒有瓜分「羅漢咖」選票的問題；現在柯黨成軍，柯文哲自命天縱英明，以為支持者的選票會聽他的意向轉移，當然知道國民黨要搶奪民眾黨選票的圖謀。

柯黨拉綠票不成，反拉藍營的票，藍營卻圖謀分化台灣人政黨。國民黨敗退台灣，統治之術在打壓台灣意識，威迫利誘分化台灣人。有些論者稱蔣經國啟動「台灣化」，但本質上國民黨仍是一個只能「外省人」當家的政黨。

蔣經國否決黨設副主席，由李登輝出任，理由是他黨齡尚淺，但很顯然他不準備讓台灣人接班當主席。當過黨主席的台灣人，李登輝被逼退黨，雙吳與江啟臣屬過渡性質，藍營的台灣人流向民眾黨，國民黨分化綠營無望，只有染指民眾黨。

春節前，韓國瑜召集四人幫舉杯喊團結，四人之中有三個是「外省籍」，只有一個台灣人，這是他們的心態；四人幫是韓國瑜吆喝來的，橫柴入灶，持酒綁架朱立倫，搞決策小圈圈，主席竟束手無策，乖乖應召赴會，接受激進派的團結！

（作者為資深新聞工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法