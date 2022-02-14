自由廣場》皇室御用水果 公平貿易精神

◎ 黃如輝

貴報頭版報導「三條蕉要價近百元 集集山蕉 日本發光」，提到南投集集山蕉在日治時期是日本皇室御用水果，而今集集在地農友創立品牌，打入日本高檔超市。

這則報導對於台灣香蕉銷日是好事一件，對於集集蕉農莫大的肯定與鼓勵！集集山蕉能以較高的定位進入日本市場，代表品質受日本社會肯定，這樣的互信與互惠，展現了台日的友誼，以及共同恪守公平貿易的精神！

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日前政府宣布開放日本五縣市農漁產品進入台灣，反對者以輻射問題提出抗議，筆者不敢妄論輻射之於人體關聯，因為這需要明確的實驗數據，但如果國際對農漁產品的輻射有共同的檢驗標準，台灣的反對者就應提出明確有效的試驗數據，訴諸於理，不能只用「輻食夾帶政治口水」含糊反對。因為這是公平貿易的精神。

前述集集山蕉能進入日本，受肯定的是努力付出的蕉農，也是公平貿易的象徵！同理，沒有嚴謹的的試驗數據，僅用自然環境中無所不在的「輻射」作為理由，就拒絕進口，這傷害了台日之間公平貿易的精神，也傷害了日本五縣市靠天吃飯辛苦付出的農人。更何況對於這些進口產品，我國政府都要求明顯標示原料產地。

台灣是成熟的社會，人民都有理智判斷接受與否，讓市場經濟來顯示台灣公平貿易的精神，更要用學理數據來取代政治口水。

（作者為農改場技工，嘉義縣民）

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