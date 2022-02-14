自由廣場》海軍基礎建設問題多

◎ 張豐麟

海軍「震海」計畫是台灣自行設計建造的新一代飛彈巡防艦，但自一零七年起編列之二四五億預算卻不斷繳回，遭立委批評占用有限國防資源額度，應檢討改進。原本二零二二年度震海計畫預算應編列一零六億建造新艦，最終卻大幅縮水至五七二萬元。至於海軍為何限制新船在四千五百噸，未予提升噸位水準，其實是歷代政府忽視基礎軍事建設所帶來的苦果。

台灣海軍最大型的一級作戰艦為基隆級，其滿載高達一萬零五百噸的排水量！不過，非常尷尬的是，它只能泊靠蘇澳以及旗津兩個港口，因為台灣在採購大艦前並未擴建深水港。而且蘇澳軍港遇到颱風天就不能停，旗津港則是停了卻不能裝卸彈藥，其他的港口均因硬體規範不符故無法操作。

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紀德級於二零零五年底返台，台灣卻在二零零六年才開始實施擴充左營港的「威海計畫」，更糟的是在完成部分徵收整地後就陷入停擺，遭立法院預算中心糾正與究責，要求應確實依進度執行，以免有貽誤軍機之虞。

事實上殷鑑不遠。早在三十年前，台灣第一艘海龍級潛艦從一九八八年自荷蘭返國，海軍便曾經評估以現有的潛艦基地之靠泊及維修能量，不足以應付未來擴充至八艘潛艦的數量，新規劃的潛艦基地名為「安東計畫」，而當前最受海軍重視的自製潛艦IDS計劃亦規劃建造八艘潛艦，在二零二二年編列九十五億元預算，並已完成「安龍」典禮，造艦進度已達百分之二十，卻未見相關潛艦基地的修整及建造規劃與預算提出，恐步上基隆級缺乏足夠停泊港口的窘況！

相較之下，台灣空軍的腳步明顯是較為踏實且按步就班。因應向美國採購全新的F-16C/D Block 70型戰機，預計部署於台東志航基地，空軍早於一一零年即編列預算三十三億興建新型機庫，預計二零二六年完工，恰巧符合美方規劃開始交付戰機期程，以及新建置的第七聯隊駐防部隊之需求。空軍規畫的「抗炸三千三百磅級機庫」，每座造價約一億元，相較於採購新式戰機的特別預算二四七二億元，其實真的不貴且有其價值與必要性。近五年來台灣對外軍購預算已約三九八零億元高峰，但是基礎軍事設施的修整或是興建，卻是落後甚多，所謂「作戰出英雄，後勤一半功」，期待政府能多加重視陸、海、空軍的基礎設施改善。天佑台灣！

（作者任職於國立大學，台中市民）

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