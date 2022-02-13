自由共和國》劉佩真／美方制約下的中國半導體發展窒礙難行

歷經美中貿易戰、美中科技戰後，兩強爭霸雖然對於美國半導體業者也有所影響，但對於中國半導體發展自主可控的供應鏈更是形成重大衝擊。（美聯社檔案照）

劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA理事

中芯國際要發展十奈米以下製程已困難重重，不但美方協同盟友ASML停止對其出貨EUV機台，甚至中芯國際先前挖角台積電前研發大將蔣尚義，也早已離職，顯然為中國半導體龍頭廠商的發展前景再添陰霾。（彭博檔案照）

歷經美中貿易戰、美中科技戰後，兩強爭霸雖然對於美國半導體業者也有所影響，特別是過去在中國投資、中國營運佔比較高的業者，業績表現難免受到波及，但畢竟美國現階段是全球第一大半導體供應國，在IDM、晶片設計、核心關鍵架構、半導體設備、先進製程等環節仍占有優勢，再加上美國透過出口管制，或是以共同價值觀為基礎的地緣政治盟友共同抗中，此皆對於中國半導體發展自主可控的供應鏈形成重大衝擊，自然造成對岸在十奈米製程以下、高階晶片等研發與量產裹足不前，半導體自給率目標呈現嚴重落後的情況。

透過近期北京大學報告結果可知，美中科技戰後，比較美國與中國的發展，發現對岸晶片產業僅剩技術含量低且附加價值低的廠商與美企有聯繫，再者人工智慧進程也落後美國，同時更僅有一成的留美科學家願意返回中國工作，等於說明過去海歸派挹注中國半導體業或科技產業的發展助力，此部分的效應正在流失當中；況且連中國引以為傲的航天科技核心零件發展情形也有所停滯；甚至過去三年中國至少有六個大型晶片製造計畫以失敗收場，例如紫光集團、武漢弘芯半導體、濟南泉芯集成電路等；上述情況皆反映美中科技產業特別是半導體業的脫鉤，將讓中國相關行業的發展陷入瓶頸。

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而二○二○年九月遭到美國禁制令生效影響的華為，其後續營運明顯受到負面打擊，其中二○二一 年華為營收年減率為廿八．九％，甚至全年營收仍不及二○一九年前三季的水準，甚至二○二一年全球智慧型手機銷售量排行榜中，華為已與魅族等廠商一樣都歸於「其他」，再者華為面對被美國制裁的困境，成立哈勃科技投資公司，三年來已經投資數五十六家晶片公司，企圖開展製造晶片，卻落得成效未如預期的窘境。

雖然近期哈勃科技投資公司已完成私募基金管理人備案登記，企圖轉換策略來突破美國封殺的防鎖線，也就是哈勃科技未來可推出私募基金產品，來募集更多資金來投資半導體領域，加速中國半導體產業國產化，但此新策略能否成功仍有待觀察。另一方面，中國也計劃成立跨境半導體工作委員會，目標促進該國企業與Intel、AMD等國際半導體巨頭們的合作，加速實現晶片自給自足的目標，然而國際大廠面臨選邊站的壓力，同時以近期Micron解散上海研發中心旗下的DRAM設計部門，防止人才被挖角及技術外流的象徵性意義重大，故短期內中國要和美企或國際重量級半導體廠商合作，挑戰仍是不小。

目前中國自主供應鏈體系仍很難達到華為和中芯國際的要求，因此兩家公司的運營仍然需要向美國申請進口一些關鍵產品、材料和設備；以中芯國際而言，二○二二年二月初美國共和黨參議員敦促拜登政府堵住前總統川普對中國最大半導體廠 － 中芯國際實施的出口管制漏洞，以避免美國國家安全受到威脅，顯然到目前為止，中芯國際要發展十奈米以下製程已困難重重，不但美方協同盟友ASML停止對其出貨EUV機台，甚至中芯國際先前挖角台積電前研發大將蔣尚義，也早已離職，顯然為中國半導體龍頭廠商的發展前景再添陰霾。

整體而言，二○二二年中國半導體業的發展風險仍在於美國管制的政策，主要是由於中國申購廿八奈米和十四奈米晶片生產線設備等案件過多，以致審批流程變得緩慢，不但導致設備發貨延遲，且美方也有意阻礙中芯國際發展先進製程甚至是成熟製程擴產的進程，此皆恐使得中國新的晶片廠無法如期取得設備，代表對岸半導體業發展前景的能見度並不高。

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