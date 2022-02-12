自由廣場》駁「罰寫設上限？法制局管太多」

◎ 陳志遠

罰寫設上限，我們原本也是不贊成的。但罰寫氾濫到了要諮商心理師出來疾呼，法制局出來表達意見的地步，原因很單純，不過就是想救救孩子。

人本收到的罰寫案例不計其數，舉最近的例子，台南某國中，老師把全班分五組，考不好或沒有完成罰寫，就扣小組分數。扣多少分，就要抄幾遍考卷，抄不完會加罰，有組別累積超過六百次。

請繼續往下閱讀...

教育部早就禁止因成績處罰學生或連坐罰，但還是有孩子被罰到沒時間睡覺，家長對小孩的健康煩惱。此案幾經處理，老師只回：「你們有學長熬夜寫完一千多次罰寫。」這樣罰寫到底有什麼教育意義？有什麼專業可言？

依現行規定，不當管教造成學生身心傷害可以記過，未改善可以申誡。學校的處理機制，都是校內教職員為主組成，如果校長老師們有專業堅持的共識，不用等修法，現在就可以處理！但大多數學校都沒有處分，這難道不是怠於堅持專業？

蔡校長引用林奕華委員的主張，重點應在於不要惡意濫用，要運用現有機制。那蔡校長先前主管的學校，做了什麼處理？記了幾個過，幾個申誡？有具體阻止罰寫遭惡意濫用嗎？

如果學校有專業堅持，罰寫或增加作業要基於教育目的，不造成孩子傷害，那大家也不會這麼緊張。問題就在實際狀況是怠於處理，是專業倫理、專業紀律不彰，造成孩子身心俱疲，自然沒有辦法去「自主一個不存在的東西」。

（作者為人本教育基金會主任秘書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法