自由廣場》尹錫悅：「南韓年輕人都討厭中國人」 反中情緒高漲下的南韓大選

◎ 楊以彬

南韓即將在三月九日舉行第廿屆總統大選。雖然多數民調呈現在野黨的尹錫悅微幅領先執政黨的李在明，但幾乎均在誤差範圍內，選情依然膠著。

然而，就在選戰最後的衝刺期，一場北京冬奧引爆的韓服和比賽判決不公的爭議橫空出世，徹底激怒南韓年輕世代的反中怒火，近來，諸如「文化工程」、「文化掠奪」等熱門的政治詞條，充斥公共社群網絡中，南韓的政治天空瀰漫前所未有的反中烏雲。

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回顧過去中共為展現少數民族大融合的團結表象，在不少大型活動，由中國朝鮮族身穿韓服同慶，其實已行之有年，但為何此次冬奧卻被南韓年輕世代視為是赤裸裸的文化挑釁行為，甚至上綱為最深層的文化認同爭議呢？顯然問題根源不在韓服本身，而是折射南韓市民社會壓抑已久的反中情緒已逼近臨界點。

根據南韓智庫的一項調查顯示，南韓民眾對中國的負面評價，從二○一九年的五十二％，大幅攀升到二○二一年的七十四％，推算時間點，顯然與二零一七年部署「薩德飛彈防禦系統」(THAAD)事件，到中國祭出的「禁韓令」有密切關聯；而中國戰狼外交背後的大國沙文主義巨靈，加上南韓親中當權者的迎合，也讓百姓的民族自尊受到傷害，導致年輕世代對冬奧爭議產生如此強烈的反中情緒。

至於這股反中情緒對總統大選的影響，首先，在野黨候選人尹錫悅顯然嗅到這股反中民意的脈動，打出的「反中牌」，包括強化韓美日同盟關係、追加部屬薩德系統；甚至推動加入「美日印澳四方安全對話」(QUAD)機制，尹錫悅反中政見與向美靠邊站之直白，應是歷屆各黨派總統候選人所罕見，他的一句「南韓年輕人都討厭中國人」更道盡一切。

其次，執政黨候選人李在明在北京冬奧前的電視辯論會，還批評對手的親美立場和追加薩德方案，會嚴重損害中韓緊密的貿易關係。然而冬奧爭議事件一延燒，立即髮夾彎，加碼表示，若中國漁船越界，應加以擊沉，李在明立場轉變之快，明顯是感受到南韓反中情緒的蔓延，已然不利他的選情。

最後，中國面對南韓的反中情緒，也在悄然調整。例證之一，即是中國駐韓大使館對南韓奪首金的祝賀，想藉由釋放友好動作，緩解緊張關係，避免將親美反中的尹錫悅送入青瓦台，一旦東北亞區域的中美對抗格局，再加入南韓新成員，將更鞏固美國戰略優勢。

從整體地緣政治的連動關係來看，南韓總統大選的結果，必定牽動台灣在東北亞的安全走向，值得我方密切關注。

（作者現任大學教師，新北市民）

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