新聞線上》三姓家奴滿街跑

台灣競速滑冰選手黃郁婷日前上傳穿著中國隊服滑冰影片，引發批評。（圖取自黃郁婷IG）

記者莊榮宏

東漢末年，群雄並起，武將輩出，不乏世人所津津樂道，唯獨萬夫不當之勇的呂布被晾在一邊，論武藝，呂布第一，明明技壓群英，為何不被垂青？

問題出在，呂布人格投機、背恩負義，他投奔并州刺史丁原，認作義父，卻殺丁，取首級，轉投董卓，董卓收為義子，他卻私通其妾，殺董卓；呂布變節像喝開水，遭譏「三姓家奴」，武功蓋世，道德全無，故難成霸業，終死曹操之手，還留惡名。

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用現代商場觀點，呂布這種人就是「專業能力攀頂，道德水準歸零」，唯利是圖，不惜反噬恩主。

倘若在商界，這種人就是盜取台灣企業機密，獻給中國同業，以換取厚祿高位的不肖經理人。

若在演藝界，就是在台灣發跡，跑去對岸撈人民幣，還在中國叫台灣人有空「回家」走走，毫不在乎其言行已傷害故地。

若在體育界，就是在台灣居單項運動頂尖，受國家栽培，卻在奧運場合捧中國LP，順便開拓市場圖利自己，不惜重傷害台灣主體。

若在軍中，就是無恥退將，族繁不及備載。

呂布之典型，就是在專業領域有一片天，卻為更大利益而反噬生養恩育自己的故地，甘被中共充當統戰工具，但多數台灣人認定，現代呂布傷害台灣，和古代呂布殺義父同樣卑鄙，恨不能食其肉寢其皮，他們外表光鮮亮麗，卻被台人唾棄，這才是最大的教育意義。

台灣最大隻呂布，是和中共唱和的政黨和政客，凡有利中共的一律瞎挺，凡政府推行的一概扯後腿，個個衣冠楚楚，人人不識大體，阻撓台灣邁向國際，不惜斷送國家貿易和經濟。

滑冰國手黃郁婷在北京冬奧傷害台灣主體，民憤甚巨，批評政府怎不處理？先不談政府依法管不了中華奧會，單就她賽事尚未結束，政府若處理，將犯大忌，蓋此女奪牌無能，卻可藉機卸責︰「都怪政府影響我心情，才害我沒得名」，屆時倒打一耙，政府是有理說不清。

但亡羊補牢，今後明定︰國手言行違反規定者，追回已核發的獎勵補助金，此乃勢在必行，否則無以平民憤。

值此之際，政府宣布對日本福島食品解禁，此策一出，全世界只剩中國還在設禁令，台灣在國際舞台與中國脫鉤，再次向世界昭示「台灣不是中國的一部分」、「兩岸就是兩國」，可止黃郁婷造成的傷害，來得正是時機。

為了人民幣，現代呂布仍將前仆後繼，對付這種人，民間的道德制裁，比政府迅速有力，今後再看到呂布，斥其「三姓家奴」即可，不須傷神動氣。

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