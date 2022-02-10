新聞線上》百里侯之戰初探

圖為國民黨7日舉行111年春節團拜，由主席朱立倫主持。（資料照，記者方賓照攝）

記者陳杉榮

今年又是選舉年，政壇虎虎生風，這項被視為下屆總統前哨戰的地方縣市長選舉，攸關兩黨的操兵和版圖，超前部署理所當然。中央執政的民進黨現有七席縣市長，蔡政府掌握資源嫻熟政務，突破七席絕非難事。現有十四席縣市長的國民黨雖非四面楚歌，但「內鬥藍」和「戰鬥藍」當道，朱立倫這一仗非常難打。

蔡英文總統執政六年，台灣的國際能見度罕見的高，美日關係空前的好，即使中國全方位打壓，仍無損於台灣的經濟發展和民主深化。「靠勢」的民進黨以靜制動，全黨唯小英一人是從，選舉提名採「民主集中制」，授權黨主席決定，加上民進黨又是一個在選戰中超級團結的政黨，一旦提名底定，雜音必然消弭，這是國民黨所不能比擬的。

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國民黨這位沒落的貴族，地方的版圖依然「田園斑鳩飛不過」，可惜，十四席的縣市長實力雄厚，卻從未同心。從上一任的「店長黨主席」江啟臣開始，十四位縣市長從未齊聚一堂用心的「共商黨是」，朱立倫任黨主席後，百里侯、千里侯、萬里侯在四大公投各吹各的調，更是被看破手腳。

國民黨過去選舉有「萬貫黨產」，選舉成為一門行業，二○一六年之後，不當黨產被行政院黨產會凍結，除了少數網紅級候選人還可以靠選舉致富，選舉募款並不容易。二○一八年的地方選舉，為總統大選布局的黨魁吳敦義，可說是用盡洪荒之力為黨和候選人募款，到現在還有一條資助韓國瑜四千萬元的公案猶未解謎，可見募款何等重要又何其神秘。

二○二二年朱主席面對的局面可不是二○一八年的吳主席，吳敦義曾任行政院長和副總統，籌措選舉經費人脈和管道豐沛，誠意和用心也足，而且國民黨只有民進黨一個對手，戰況單純。尤其是當年蔡英文剛執政兩年，基礎不穩，年金改革、同婚立法、一例一休都造成社會波動，加上十項公投攪局，吳敦義領軍的國民黨團隊不贏都不行。

朱立倫現在內有韓國瑜、趙少康虎狼之志，外則有民眾黨柯文哲虎視眈眈，內外環伺。這幾位都徐圖二○二四，趙少康不甘寂寞，韓國瑜伺機而起，柯文哲見縫插針，「內鬥藍」方興未艾，「藍白合」同床異夢，鞏固基本盤都來不及，民眾黨還要來分票，他要穩住十四席，實在難以想像。

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