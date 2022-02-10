自由廣場》公設保留地限建 不合理

◎ 黃仁安

近期因台中立委補選，顏家在公保地蓋招待所一事，媒體沸沸揚揚對顏家批判特權違法，卻也讓顏寬恆為公保地地主發出不平之鳴，因為「想賣也賣不掉，想蓋也不能蓋，想等著被徵收，等了幾十年卻依舊等不到，所有公保地的地主是最大受害者」。

原本公保地在都市計畫法，有規定政府在最長應於該法公布修正後十五年內徵收取得，其後卻修法刪除該規定使自己不受期限限制。但政府對公保地卻限制僅得申請臨時建築使用，不但限制使用用途、構造、簷高等，且不論土地面積大小，最大建築面積作不公平限制(如台北市縱使公保地面積有一萬平方公尺，最大亦僅能建築二百平方公尺)，又規定未來要無條件拆除。

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自都市計畫實施開始，政府以劃設公保地之名圈地，嚴重限制人民財產權之使用已近五十年，未給予任何補償，而人民在自己合法持有的土地上建築使用，不符政府無理的限建規定，卻被認作違法亂紀，形成民主史上一大諷刺。

大法官第三三六號解釋雖以「維護都市計畫之整體性」為由認為，公共設施保留地未設取得期限之規定，未牴觸憲法規定，但亦作出立法指示「其中公共設施保留地，經通盤檢討，如認無變更之必要，主管機關本應儘速取得之，以免長期處保留狀態。若不為取得（不限於徵收一途），則土地所有權人既無法及時獲得對價，另謀其他發展，又限於都市計畫之整體性而不能撤銷使用之管制，致減損土地之利用價值。其所加於土地所有權人之不利益將隨時間之延長而遞增。…然非分就保留時間之久暫等情況，對權利受有個別損害，而形成特別犧牲者，予以不同程度之補償。」認為立法者應兼顧地主權益，另定相關補償規定。

政府應該限期徵收所有公保地，否則就應解編讓土地回歸正常使用。政府若認為對公保地既已無徵收期限之限制，對於地主財產權未給予合理補償，就不應該再以「都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法」來限制公保地地主對土地建築之使用，一味以威權國家心態管制人民財產之使用來侵害人權。

（作者是世聯倉運文教基金會董事長）

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