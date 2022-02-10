自由廣場》年輕化 國民黨才有希望

◎ 朱言貴

曩昔國民黨前主席馬英九，在其歷年發表參選黨主席政見，莫不強調擴大培植年輕人，讓他們參選各式各樣選舉，才能維持長久執政，卻始終未做到這一點，導致年輕人對國民黨離心離德，而今年底的九合一選舉極可能沒有想像中的樂觀，二○二四發生政黨輪替的機會也不高。

其實，今日國民黨最大毛病，就是老態龍鍾，而憚於改革。嚴格來說，國民黨若是以清廉為號召，鼓勵年輕人出頭，必定令人刮目相看，從而徹底革除貪腐無能形象，形成一大利多。唯有國民黨肯給青壯一代機會，才能贏得他們認同與支持的心，也才能給自己一個東山再起的機會。

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長久以來，國民黨中央總以論資排輩方式，作為決定候選人依據，使得青年在沒有前景情況下，投效反對黨，這也是近年來民進黨猶足以壯大之事，其間並非民進黨表現太好，而是國民黨表現太差，加上推出的人選不得人心，終致摧毀國民黨長期建立的基礎，而難以翻身。

為今之計，就算國民黨不與元老政客與派系人士妥協，大刀闊斧提名優秀的人才，從而不免喪失掉部分派系人士支持，卻可以讓國人產生耳目一新的作風，從長遠的角度省思，此乃「利空出盡」做法，更猶如「放長線、釣大魚」，國民黨沒有必要去遷就少數人之私利，否則會陷入「當斷不斷，反受其害」困境。

國民黨在今年九合一及下屆總統選舉中，眼看本身勝選的機會不是很高的情況下，與其無謂的繼續打爛仗，倒不如破釜沉舟，務必以改革為核心，讓年輕人有服務國家的機會，而首須徹底破除傳統老人政治牢籠，才能吸引年輕人投效，以具有源源不絕的生命，否則茍且偷安，勢必得不償失。

（作者是退休人士）

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