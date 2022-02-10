自由廣場》（金恒煒專欄）一下子搞掉日美兩國，厲害了，國民黨！

「老狗玩不出新把戲」，這句話放在國民黨身上貼切極了。國民黨「反福食」玩的伎倆與「反美豬」有何不同？把「福食」打成「核食」的手法一如把「美豬」打成「萊豬」。現在馬英九又喊出「反核食公投」。四大公投包括「反萊豬」全輸了，馬英九還要帶著國民黨繼續「再公投」一次？先要問嚇破膽的黨主席朱立倫敢不敢應命？老狗玩老把戲，不怕反被老把戲玩死。

日本福島核災區食品進口的消息甫傳出，國民黨第一時間沒有反對，只表示「日本若能保證進口食品安全，就同意核食進口」云云，馬上被「戰鬥藍」趙少康打臉，要求黨主席朱立倫說清楚立場。趙少康一叫陣，朱立倫不敢再隱身「黨中央」幕後，立刻改口說：「國民黨對於任何有可能傷害國人健康一絲一毫，絕對百分之百反對，一定會與全民站在一起。」真的有夠孬種。等到行政院正式宣布開放福食，朱立倫不得不怒飆：「核食有害」，國民黨反對到底！

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國民黨「反福食」或說「反核食」有沒有效？夠不夠力？能不能讓執政黨收回成命？要不要訴諸公投？都是餘話，馬上的效應是惹怒了日本。《產經新聞》駐台支部局長矢板明夫在臉書上說了重話：「聽到一些台灣在野黨的人士說，日本東北災區的食品是有毒的，對身體有害的。作為一個住在台灣的日本記者，我認為這種說法，是對日本政府、日本媒體，以及全體日本國民的一種侮辱。」國民黨不過耍耍嘴皮子，卻大大侮辱了友邦日本。國民黨反日固然其來有自，現在得罪日本卻勢頭不對。

問題是，只停在口水階段，就坐實侮辱「全體日本國民」之罪；那麼像盧秀燕那樣，不顧外交禮儀「突襲」禮貌來拜會台中市的美國在台協會處長酈英傑，當面嗆聲反對「含有萊克多巴胺的豬肉進口」，弄得AIT不得不發出聲明稿駁斥盧秀燕「散播不實資訊」，引發「毫無根據的焦慮」。美國政府會不生氣嗎？何況這不是國民黨單一孤例。美國衛生部長阿札爾來訪，國民黨副秘書長謝龍介抹黑「阿札爾是瘦肉精老闆」；國務院次卿柯拉克訪台，國民黨率眾到機場「抗議美豬」；AIT邀請國民黨立委們餐敘，黨主席江啟臣以團進團出拒絕與會。更不必說美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）率團訪台，國民黨立院黨團總召費鴻泰以「惡客」加以羞辱。國民黨的惡言詈罵，美國人不生氣才怪。

惹惱日本、侮辱日本，惹惱美國、侮辱美國；一下子把對台灣最重要的兩個國家得罪光了。國民黨還要做外交嗎？現在妄想到華盛頓重開聯絡辦事處？美國豈是獃子。這還不說，國民黨獨獨對中國卑躬屈膝。洪秀柱刻意到北京磕冬奧之頭，朱立倫替她背書：「對話交流總比對抗交惡來得好太多了」。為美豬、為福食，寧交惡不交流，搞掉日美兩國，只對中國「網開一面」，孤獨一條路走到紅。厲害了，國民黨！？

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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