自由廣場》別讓基辛格有藉口

◎ 黃惟冰

英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger)日前公開表示，因為有地緣政治風險，因此「台灣不是一個穩定的地方」，更呼籲美國政府應該優先協助像英特爾這樣的美國企業，掌握更多半導體的產能跟技術，而不是繼續依賴外國企業，如此才能符合美國的最大利益。

試想，當英特爾為了爭取更多美國政府的資源，不惜唱衰台積電的同時，台灣即將舉行的公投，其結果會不會火上加油，給了基辛格更多藉口？

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第一，如果三接無法繼續興建，勢必影響台灣未來的電力供應，偏偏台積電又是用電大戶，一旦電力供應出現疑慮，基辛格又會如何渲染？

第二，如果美豬不能比照美牛進口，套句美國在台商會會長韓儒伯(Rupert Hammond-Chambers)所言，就是台灣背棄豬肉進口自由化的承諾，自然會有後果。至於這個後果會不會讓基辛格順水推舟，強調就連台灣的政策也具有相當不穩定性，答案不言可喻。

第三，如果核四重啟，台灣選擇讓一個周遭地質環境不穩，而且設備老舊不堪的核電廠，在距離台積電竹科、內科核心區域不過數十公里遠的地方運轉，基辛格又會如何詮釋？

總結而言，當英特爾為了在半導體先進製程與台積電一較長短，試圖用放大鏡檢視台灣條件的同時，更不能讓公投結果，給了基辛格更多藉口。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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